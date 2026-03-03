Slušaj vest

Biljana Tipsarević, modna kreatorka i supruga tenisera Janka Tipsarevića vratila se iz Dubaija u Beograd, nakon čega se obratila javnosti emotivnim rečima.

Pre povratka u Srbiju, Biljana je na Instagramu objavljivala dešavanja iz Dubaija, pa i snimak nastao neposredno nakon eksplozije u blizini njene zgrade.

Modna kreatorka je sada na sigurnom, a na društvenim mrežama objavila je emotivnu poruku koju je posvetila Dubaiju, gradu koji smatra svojim drugim domom.

"Dubai… moj drugi dom. Posle moje voljene Srbije, nijedno mesto nas nije prigrlilo kao ovaj grad. Grad koji se uzdiže iz pustinje, a ipak je prepun topline. Mesto gde se nacije, religije i kulture ne sudaraju - već koegzistiraju. Gde se razlike ne plaše, već poštuju. Moje srce je tamo. Moja porodica je i dalje tamo. Tamo su i mnogi moji dragi prijatelji i cenjeni poslovni partneri. Dubai nije samo grad. To je utočište ambicije, sigurnosti i pripadnosti. Mesto koje te pogleda i kaže: ovde si dobrodošao. Želim da izrazim duboko poštovanje prema rukovodstvu Dubaija zbog njihove snage, prisebnosti i odgovornosti u suočavanju sa ovom novom realnošću", napisala je Biljana.

1/8 Vidi galeriju Biljana Tipsarević u Dubaiju Foto: Printscreen/Instagram

Biljana se nada da će čovečnost nadvladati razaranje.

"Odbijam da verujem da će razaranje ikada nadvladati čovečnost. Nadam se da će ljudski razum i ljubav prema čovečanstvu na kraju prevladati nad impulsima koji nastavljaju da podstiču ovaj rat. Nadam se svetu u kojem nijedno dete ne pati, u kojem nijedna majka ne drhti od straha za svoju decu ili za čoveka kog šalje u rat. Možda to zvuči kao idealan svet koji još ne postoji - ali možda mu bar možemo prići makar za jedan korak. Ljubav prema čovečanstvu mora biti jača. Saosećanje mora biti glasnije. I mir mora pobediti. Čuvajmo jedni druge. Budimo ujedinjeni. Neka čovečnost pobedi. Fotografije koje delim nastale su pre samo nekoliko dana. Trenutno sam u Srbiji i veliko hvala svim mojim prijateljima i ljudima koji su mi se ovih dana javili - cenim to do Meseca i nazad, šaljem vam svima ljubav i zagrljaje", poručila je modna kreatorka.

Influenserke evakuisane iz stana u kojem su se nalazile

Podsetimo, influenserke Sara i Anja Damnjanović nalaze se u Dubaiju gde prolaze kroz pakao otkako je Iran napao Emirate. Sada se Sara oglasila i otkrila da su evakuisane iz stana u kojem su se nalazile, i u hotelu su gde je bezbedno.

1/6 Vidi galeriju Influenserke Sara i Anja Damnjanović nalaze se u Dubaiju gde ne prestaju raketni udari Foto: Printscreen

- Dobro smo. Stanje juče i danas deluju bolje, alarmi su se povremeno palili, ali ne svuda. Kod nas ne u poslednja dva dana. Čuju se rušenja raketa u daljini. Jutros su nas probudila dva jača udara, ali je bilo sve u redu - rekla je Sara.

- Pratićemo šta se dešava, i dalje smo u hotelu.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: