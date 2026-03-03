Slušaj vest

Udovica kralja narodne muzike Šabana Šaulića, Gordana Šaulić, prisetila se trenutaka iz prošlosti i otkrila razlog zbog kojeg je pevač dugo nosio periku.

Foto: Privatna Arhiva

On se više od deset godina nije pojavljivao u javnosti bez braon perike, a Goca je naglasila da je to za njega predstavljalo veliko opterećenje, ali da nikada nije odustajao.

- Bio je na turneji po Nemačkoj i na nagovor Radeta Vučkovića, naravno, svog velikog prijatelja... Kad sam ga sačekala na aerodrormu, vidim nešto se s čovekom desilo. Pitala sam ga: "Šta ti je to trebalo?" On kaže: "Rade mi je rekao, šta ima veze?". Njemu je to bilo veliko opterećenje, ali je nosio, bogami, ozbiljnih desetak godina - rekla je ona i dodala:

- U jednom momentu je poželeo to da skine, to je bio trenutak kad se Saša Đorđević pojavio i, on kaže: "Pa dobro, kad može Sale, mogu i ja". Tako da je i to bila jedna transformacija i mislim da se oslobodio psihički dosta tog tereta koji je imao. Rade je bio čovek koji je imao dosta uticaja u nekim sferama na njega, tako da je bilo to: "Ajde, da probaš, da vidiš kako to stoji" - rekla je ona za Informer.

1/5 Vidi galeriju Šaban Šaulić i Goca Šaulić Foto: Dragan Kadić, Damir Dervišagić, Promo

"Tata je živeo za muziku i publiku"

Podsetimo, Ilda Šaulić i njena majka Gordana Šaulić ljubazno su dočekale predstavnike medija i goste koji su došli da odaju počast legendarnom pevaču Šaban Šaulić na koncertu u Sava centru koji je organizovan u njegovu čast.

Majka i ćerka su sa dubokom emocijom govorile o ovoj posebnoj muzičkoj večeri, organizovanoj na dan kada je Šaban tragično izgubio život pre sedam godina. Istakle su da im podrška publike i kolega mnogo znači, te da im daje snagu da očuvaju uspomenu na njega kroz pesmu i zajedništvo.

„Ovo nije samo koncert, već veče ljubavi, sećanja i zahvalnosti. Tata je živeo za muziku i publiku, i verujemo da bi bio ponosan što se njegove pesme i dalje pevaju“, poručila je Ilda, ne krijući emocije.

1/10 Vidi galeriju Fondacija "Šaban Šaulić" Foto: Nemanja Nikolić

Gordana je naglasila da porodici mnogo znači što su se brojne kolege i prijatelji odazvali pozivu da učestvuju u programu, dodajući da će ovaj događaj od ove godine postati tradicija.

„Želimo da svake godine, na ovaj datum, okupimo ljude koji su ga voleli i poštovali. To je najmanje što možemo da učinimo za njega i za publiku koja ga nikada neće zaboraviti“, rekla je ona.