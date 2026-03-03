Slušaj vest

Folker Dado Polumenta je sa trudnom suprugom Ivonom i decom na Maldivima, a usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku nisu u mogućnosti da se vrate za Beograd kako su planirali, pa su otkrili da su kupili nove karte i da će se za nekoliko dana drugom rutom vratiti u srpsku prestonicu.

Ivona Polumenta se sad oglasila sa pomenute destinacije u Indijskom okeanu, pa pokazala kako provodi vreme. Ona je, naime, slikala selfije uz idilično okruženje, pa potom pozirala pored bicikla. Na sebi je imala šarenu odevnu kombinaciju i šešir.

- Zalasci sunca, lagani momenti i zahvalno srce - napisala je Dadova žena u opisu objave.

Inače, Ivona Polumenta je, podsetimo, juče otkrila da su kupili karte i da će se za par dana vratiti kući.

- Sve je okej sa nama, kupili smo nove karte, malo okolo, malo ćemo obići planetu, ali karte se rasprodaju brzinom svetlosti, dobro da smo i ovo uspeli. Za par dana se vraćamo kući, daj Bože - napisala je Ivona Polumenta i dodala:

- A do tada ćemo da odmaramo i uživamo koliko možemo, jer bez obzira što smo na ovako predivnom mestu, neki neprijatan osećaj i nemir je prisutan konstantno. Hvala divni ljudi što pitate, samo da sve bude kako treba i da ne ginu nedužni ljudi.

"Nadam se da će se situacija smiriti"

Ivona Polumenta je, podsetimo, pre par dana poručial sledeće:

- Dragi ljudi, hvala što pitate i brinete. Da, trebalo je da se vraćamo preko Dubaija, ali za sada su svi letovi otkazani. Videćemo šta će biti kroz par dana kada bi trebalo da letimo. Nadam se da će se situacija smiriti i da ćemo stići kući.

