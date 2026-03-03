Slušaj vest

Viki Miljković emotivno je govorila o dugogodišnjem prijateljstvu sa Sašom Popovićem u dokumentarnom filmu „Sale“, posvećenom njegovom životu i karijeri.

Saša Popović, koji je preminuo 1. marta 2025. godine i njegova supruga Suzana Jovanović nisu Violeti i njenom suprugu Draganu Taškoviću Tašketu bili samo poslovni saradnici, već kućni prijatelji koji su često posećivali jedni druge.

Sašin odlazak ostavio je veliku prazninu i bol, a Viki je u dokumentarnom filmu o Popovićevom životu, u kom su govorile i Milica Todorović i Jelena Karleuša, istakla da je upravo on bio taj koji se iskreno radovao svakom njenom uspehu i dobrom kako poslovnom, tako i privatnom potezu.

- Retko je bilo sresti takvog čoveka. Bio je jedan od retkih koje je radovao i tuđi uspeh, tuđe ostvarenje. Iskreno se radovao svakom našem uspehu, kako poslovnom, tako i privatnom. I kada sam postala majka, i kada smo privatno investirali u nekretnine, radovao se kao da je on lično nešto kupio - rekla je Viki i otkrila kako će pamtiti Sašu:

- Njegov vedar duh, dečački osmeh, pozitivna energija i neposrednost činili su da i onaj ko ga ne poznaje pomisli da ga zna čitav život - kao da mu je najbliži član porodice.

Iako je prošlo godinu dana od kada je Saša Popović preminuo, Viki još uvek ne može da se pomiri sa činjenicom da njenog prijatelja više nema.

- Ja znam da je on i sada tu - zaključila je kroz suze Viki, koja je godinama bila članica žirija "Zvezda Granda" takmičenja koje je vodio upravo Saša Popović.

Suzana Jovanović: "Zadnji dani su bili najgori"

O Sašinim poslednjim danima provedenim u bolnici u Parizu govorila je njegova supruga Suzana Jovanović.

- Od prvog dana, i inače, a kamoli sada zbog bolesti, bila sam pored njega i danju i noću. Nisam se odvajala, kada ga noću zaboli ja skačem iz kreveta, odmah mu pomognem, strah me da ode do toaleta sam, da ne padne. Idem sa njim, podižem ga, spuštam ga u krevet, sve što je bilo potrebno. Tako isto i u Parizu, tu sam bila u sobi sa njim sve vreme - priča Suzana.

- Ti zadnji dani su najgori. Onda su mu davali morfijum. Doktor je rekao: "Sve što imate da mu kažete recite mu danas ili sutra najkasnije. Počećemo da mu dajemo morfijum i nešto za spavanje i on više neće ni da vas čuje ni da vas vidi" - kroz suze je govorila u pomenutom dokumentarcu.