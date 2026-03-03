Slušaj vest

Učesnik rijalitija "Elita 9" Uroš Stanić, rođak Jelene Galonić iz grupe "Zana", svojevremeno je izneo skandalozne tvrdnje o pevačici.

- Moja rođaka, tj. baka sa mamine strane je pevačica iz grupe "Zana", Jelena Galonić. U jako lošim smo odnosima. To je jedna žena koja je ljigava, ološ patološki, mama mi je rekla da to ne pričam - pričao je Uroš jednom prilikom.

- Zašto je odvratna žena - pitala je voditeljka tad.

- Moja mama kada se razvela, ona je bukvalno molila da je zaposli, ona nije htela zato što je veliki ološ i odvratna žena... Nije htela da zaposli moju mamu. Ona je žena koja je jako zlobna, ceo život juri karijeru i cela familija je pljuje. Ona je kao mlada prekinula trudnoću, jurila je karijeru i frajere,ostala je trudna i prekinula je - izneo je Uroš strašne tvrdnje, a tada se, podsetimo ovim povodom oglasila i Jelena.

"Žao mi je što su ga se roditelji odrekli"

- Žao mi je što su ga se roditelji odrekli, kako kažete, to zaista ne znam, nisam ni s jednom ni s drugom stranom u nekom stalnom kontaktu, vidimo se i čujemo jednom godišnje, kako kažu, na venčanjima i sahranama. Želim mu svu sreću, to je sve što imam da kažem - rekla je Jelena povodom Uroševih izjava.

- Nekad su razlike između dece bile i po 25 godina, to su vremena gde se rađalo više dece nego danas i gde su razlike između njih bile velike. Moja mama je rodila šestoro dece, moja baba osmoro, to je za ta vremena bilo normalno. Mene je majka rodila u 35, što je bilo čudno u to vreme, kao kasno, zato nisam samo baba, već i prababa, uopšte nije bitno da l' znam i poznajem tu decu ili ne. Moja majka je imala četiri sestre, to je ta razlika, moja tetka je mogla da meni bude baka. U inostranstvu svi kažu kao rođak, samo se kod nas to tera u detalje, kolena itd. Uroš je, u stvari, rod po maminoj liniji, ja sam njegovoj majci tetka, a razlika između nas je šest meseci, znači baba-tetka, kako se kod nas kaže, to tako ispada. Svima zvuči smešno, ali je u suštini normalno, ta moja jedna tetka je bila 1914. godište. Urošu bih mogla da budem i baka, mada ne bi ako je direktno srodstvo - objasnila je Galonićeva za Republiku.

"Bila je s našim kumom, a onda mi je otela muža"

Podsetimo, grupa Zana u žiži javnosti je više od četrdeset godina, a za to vreme promenili su četiri pevačice. Najduži staž ostvarila je Jelena Galonić, koja se grupi priključila još 1990. godine.

Za frontmena benda Zorana Žiku Živanovića udala se 2008. godine i njihov brak nikada nisu pratili skandali i trzavice. Ipak, sam početak nije delovao obećavajuće, pre svega zato što je u vreme kada su se upoznali Žika bio u braku sa prvom suprugom Verom, sa kojom ima ćerke Mariju i Tamaru.

- Svake večeri legnem čiste savesti i čistog obraza, a moj bivši muž i njegova sadašnja žena, ne verujem. On nije hteo da javno prizna da me je dve godine lagao kako ide u Poljsku, a bio je u njenom stanu u Strahinjića bana. Neću da komentarišem čoveka koji je lagao mene i našu decu. Ljudi koji poznaju mene i mog bivšeg muža znaju istinu. Ne moram nikome ništa da objašnjavam. Čak i ljudi koji me ne poznaju mogu da pročitaju novine i sve će im biti jasno - naglasila je prva gospođa Živanović u intervjuu koji je svojevremeno dala za "Scandal".

Vera Živanović nije ni pokušavala da sakrije koliko je ogorčena na bivšeg muža i njegovu novu izabranicu, koja im je, kažu, često dolazila u kuću.

- Ne želim da polemišem sa njima dvoma jer ni po moralu, ni po obrazovanju, ni po vaspitanju nisu mi ravni. To su ljudi koji su zaslužili jedno drugo. Našla krpa zakrpu. Zar da polemišem i komentarišem ženu koja je bila u vezi i sa našim kumom Radovanom? Isto što je uradila njemu, njegovoj ženi i sinu Nikoli, uradila je i meni i mojoj deci.

- Bila je moja prijateljica i to mi je uradila. Pa ta žena ne zaslužuje nikakav komentar. Da ne postoje oženjeni muškarci, ona se nikad ne bi udala! Ne želim da komentarišem ženu koja je godinama bila moja prijateljica i mog bivšeg muža koji je mogao da se oženi takvom ženom. I on je svedok svega toga baš kao i ja. Sve što bih rekla njima bila bi reklama kojoj nigde i nikada nema kraja, a negde mora da bude kraj.

Na svadbi koju su Jelena i on organizovali za uži krug ljudi bilo je primetno odsustvo Žikinih ćerki. Ipak strasti su se u međuvremenu smirile, pa su Marija i Tamara odlučile da daju šansu maćehi, sa kojom su danas u odličnim odnosima.

