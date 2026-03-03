Slušaj vest

Transrodna pevačica Elektra Elit priznala je da se u Švajcarskoj bavi prostitucijom, a sada je isplivao njen cenovnik.

Elektra Elit se, podsetimo, godinama bavi prostitucijom koja je u Švajcarskoj legalna, a nikada nije krila da dobro zarađuje od toga.

Ovo su samo neke stavke koje postoje na njenom cenovniku:

Telefonski razgovor – 30 minuta – od 1.560 evra

1/9 Vidi galeriju Elektra Elit je iznosila razne detalje svog posla, a jednom prilikom je čak otkrila i koliko naplaćuje intimne odnose. Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Igor Živković

Video poziv – 10 minuta – od 1.560 evra

Video poziv – 30 minuta – od 3.120 evra

Noć sa Electra Elite – vreme po dogovoru – od 26.000 evra

Ona je dodala i da sve usluge naplaćuje 20 odsto skuplje ukoliko se plaća karticom kao i da je neophodno da bude u hotelu sa pet zvezdica.

Protiv nje se i dalje vodi postupak

Elektra je odmah po izlasku otišla kući, dok se protiv nje i dalje vodi postupak zbog sumnje na povezanost sa međunarodnom kriminalnom mrežom. Kako prenose mediji, nakon izlaska iz pritvora ona se vratila u svoj stan.

Podsetimo, Elektra je uhapšena kada su specijalne jedinice upale u njen stan i privele je. Ovo nije prvi Elektrin susret sa švajcarskim pravosudnim organima. Još 2022. godine privedena je tokom racije u svom salonu u čuvenoj Langštrase ulici u Cirihu.

Tada su sa njom uhapšene još 3 žene i dva muškarca, a sumnjalo se na razne nelegalne aktivnosti, uprkos činjenici da je prostitucija u Švajcarskoj legalna.

1/5 Vidi galeriju Elektra Elit otvoreno priča da je prostitutka u inostranstvu, dok se već godinama bavi pevanjem i objavljuje pesme i spotove. Foto: Kurir

Inače, ona se oglasila po izlasku iz zatvora.

- Dragi ljudi, kao što vidite živa sam i zdrava sam i bolja nego ikad. Kao što znate bila sam u zatvoru sedam meseci. Ništa mi ne fali, jedino što sam promenila to je kosa. Svim lošim ljudima što su bili protiv mene, tek će da sijaju. Pozdrav - poručila je ona za "Srbija showbizz".

kurir.rs/blic

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: