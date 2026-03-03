Slušaj vest

Marko Gvozdenović, sin naše pevačice Snežane Đurišić, nedavno je pretučen u stanu na Vračaru, a sada je ona gostujući u emisiji Amidži šou progovorila o njegovom zdravstvenom stanju.

Nakon što je Marko otpušten iz bolnice, pevačica je sada tokom gostovanja otvoreno govorila o njegovom zdravstvenom stanju, ali i o svemu što su kao porodica prolazili u proteklom periodu.

- Šta te najviše pogađa - glasilo je pitanje.

Foto: Pirntscreen

- Šta me pogađa?! Pogađa me laž, dodavanje, tendencija da se nešto što se nije dobro načini još gorim - rekla je Snežana, te je otkrila kako je sada njen sin:

- Hvala na pitanju, izašao je iz bolnice i biće dobro...Kao majka prolazim onako kao i svaka majka, teško mi je, nije nimalo lako. Život ide dalje, mora da se bori, što te ne slomi, to te ojjača - dodala je ona.

Marko pobegao nakon što su ga 5 sati mučili

1/5 Vidi galeriju Marko Gvozdenović sebi napravio problem Foto: Kurir, Marina Lopičić, Kurir, Marina Lopičić

Marko Gvozdenović, sin pevačice Snežane Đurišić, koji je doživeo jezivo mučenje i zlostavljanje u stanu poznanika na Vračaru uspeo je da iskoristi nepažnju napadača dok su ga maltretirali u kupatilu celih 5 sati i pobegne.

On je uspeo da teško povređen ode u svoj stan odakle je zvao bivšu suprugu i ispričao joj šta se desilo.

- Dan kasnije on je pozvao policiju, koja je došla u stan u kojem je bio sa bivšom suprugom, a policija ga je poslala odmah u Urgentni centar da bi mu se ukazala pomoć. U bolnici su mu konstatovane teške telesne povrede i tamo je zadržan na bolničkom lečenju - rekao je tad izvor.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: