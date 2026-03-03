Slušaj vest

Na koncertu održanom u Zagrebu, kao deo manifestacije "Srpsko veče", naša pevačica Snežana Đurišić zapevala je numere "Odakle si sele" i "Vidovdan", zbog čega je izbila opšta frka u domaćoj javnosti, o čemu je sada i sama pevačica govorila.

Snežana je ovom prilikom naglasila da nije izazvala nikakav incident, već da je na nastupu izvodila isključivo svoj repertoar. Prema njenim rečima, medijska bura podigla se zbog pojedinaca koji, kako tvrdi, ne vole Srbiju, te je čitava situacija, ističe, bespotrebno dobila razmere skandala.

- Nikakav, ja nisam napravila haos, ja sam otišla i pevala svoje pesme. E sada, postoje oni koji ne vole Srbe i Srbiju, pa su se pobunili. Odavde je to lancirano, oni su razmatrali situaciju da tuže srpsko veće koje je to organizovalo, to je tradicija, to postoji već godinama. 2.000 ljudi je odmah ustalo, svi su pevali uglas. Pozdravljam ovom prilikom sve ljude koji su bili tamo, a pozdravljam i ove, savetujem im da se manu mržnje, to nije dobro i nema potrebe. Gradonačelnik je pohvalio celu tu priču i rekao je da vidi da nema osnova za tužbu - rekla je Snežana.

Snežana poručuje: "Ja sam ta koja bi trebalo da tuži"

Podsetimo, Snežana Đurišić održala je nastup u Zagrebu, a, nakon što je otpevala "Vidovdan" i "Odakle si sele", podneta je krivična prijava.

Većnik Vukovarsko-sremske županije Nikola Kajkić podneo je Opštinskom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Srpskog narodnog veća (SNV), a zbog srpskih pesama koje su se izvodile na tradicionalnoj Srpskoj večeri u Zagrebu na kojoj je pevala Snežana.

- Ja sam ta koja bi trebalo da tuži zbog ružnih reči koje su mi upućene zato sto sam pevala svoje pesme koje nikoga ne vređaju. Ali naravno da neću da se bavim nekim bezveznjakovićima kojima je dosadno, pa će propagirati mržnju i izigravati velike patriote - rekla je ona pre nekoliko nedelja i dodala:

- Ja sam umetnik, pevač koji uveseljava svakoga ko želi da sluša muziku koju izvodim. Politikom se nikada nisam bavila, pa neću ni sada. A taj koji sebe naziva braniteljem, neka sebe brani i očisti svoju dušu od mržnje prema narodu koji mrzi.

