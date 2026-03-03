Slušaj vest

Pevačica Ilda Šaulić tokom gostovanja u emisiji ''Amidži šou'' govorila je o svom pokojnom ocu, kralju narodne muzike Šabanu Šauliću, te otkrila da su mnoge njegove kolege i saradnici okrenuli leđa porodici Šaulić nakon njegove smrti.

- Ima ih mnogo, nisu to samo prijatelji, nego i neki bliski ljudi koji su dobili i titutlu kumova. Moja majka je tu više ostala povređena i razočarana. Onih kojih nema, nema s razlogom... Nestali su, nema poziva, uvek se vraćam na moju majku, mislim da je njoj bilo teže. To su ljudi koji su bili usko vezani za posao mog oca, za nju i za njihovo privatno druženje. Ne znam gde prođe sedam godina otkad ga nema. Dovoljno mi je bilo kad je moja majka rekla: ''Eto, sine, više ni telefon ne zvoni...'' - rekla je Ilda, a onda se osvrnula na nedavni humanitarni koncert u Šabanovu čast.

Foto: Printsreen

- Bio je divan humanitarni koncert sad 17. februara, zahvaljujemo se Mariji Šerifović koja je imala divnu inicijativu da se održi, za nas vrlo težak i emotivan dan. Sava centar je bio popunjen do poslednjeg mesta. To će biti tradicija, a sav prihod od koncerta ide da pomogne mladim ljudima... Ove godine smo imali mnogo dece. Šabac je ove godine imao prvi priliku da dobije instrumente za muzičku školu. Bože zdravlja, dogodine ćemo se opet družiti - rekla je pevačica.

Goca Šaulić o poslednjem razgovoru sa Šabanom

Podsetimo, Šaban Šaulić izgubio je život u teškoj saobraćajnoj nesreći, a njegova porodica i danas ne može da se pomiri sa činjenicom da ga više nema.

Njegova supruga Goca Šaulić svojevremeno je gostovala u emisiji „Iz profila“ kod Vesne Milanović, kada je u velikoj ispovesti otkrila kako je izgledao njihov poslednji razovor i zagrljaj pred put sa kog se Šaban nikada nije vratio.

Kao i uvek, Goca je Šabana na put ispratila sa osmehom i zagrljajem, ne sluteći da će to biti njihov poslednji susret.

–Znam da sam samo na pola dvorišta došla i zagrlila ga, pitala sam ga: "Da li si zaboravio nešto", a on kaže: "Ma ne, ne, samo gledam". I to mi je tako ostalo, to ‘samo gledam’, taj pogled i ta rečenica su mi negde u glavi– ispričala je Goca nedavno u emisiji iz Profila kod Vesne Milanović.