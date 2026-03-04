Slušaj vest

Poznati pevač Dado Polumenta je sa trudnom ženom Ivonom i decom na Maldivima, a usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku nisu u mogućnosti da se vrate za Beograd kako su planirali, pa su otkrili da su kupili nove karte i da će se uskoro drugom rutom vratiti u srpsku prestonicu.

Ivona je na Instagramu sad pokazala kako provodi vreme sa Dadom i njihovom ćerkom, te objavila fotografiju punu ljubavi.

Dado Polumenta sa ćerkom Foto: Pritnscreen/Instagram

Ivona Polumenta je, podsetimo, otkrila da su kupili nove karte i da će se drugom rutom vratiti kući.

- Sve je okej sa nama, kupili smo nove karte, malo okolo, malo ćemo obići planetu, ali karte se rasprodaju brzinom svetlosti, dobro da smo i ovo uspeli. Za par dana se vraćamo kući, daj Bože - napisala je Ivona Polumenta i dodala:

- A do tada ćemo da odmaramo i uživamo koliko možemo, jer bez obzira što smo na ovako predivnom mestu, neki neprijatan osećaj i nemir je prisutan konstantno. Hvala divni ljudi što pitate, samo da sve bude kako treba i da ne ginu nedužni ljudi.

Ivona pisala: "Svi letovi su otkazani"

Ivona Polumenta je, pre gorepomenute objave, pisala sledeće: