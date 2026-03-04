Slušaj vest

Voditelj Ognjen Amidžić uživa u braku sa mlađom koleginicom Minom Naumović, sa kojom ima dvoje dece.

Spojio ih je posao, ali se ubrzo nakon upoznavanja rodila ljubav, o čemu je Amidža sada javno govorio.

Otkrio je kako je tačno upoznao Minu i kako su ušli u romansu.

- Upoznali smo se preko zajedničkih prijatelja koji su nam posle bili i kumovi - započeo je priču Ognjen Amidžić i dodao:

- Zvali su me, rekli su da imaju tu prijateljicu koja je fenomenalna, da ja vidim da pričam sa njom za posao. Da bi bilo dobro, da je zovu na drugo mesto, ali pošto su prijatelji rekli su bolje je uzmi ti. I stvarno, kad sam je upoznao, bio sam baš prijatno iznenađen. U moru svega sa čime se mi srećemo u našem poslu. Ima mnogo kvalitetnih ljudi u ovome što mi radimo, ali mnogo ih je manje. I onda, sećam se kad je Mina došla, ja sam bio u muzičkom studiju. Kad se pojavila, ja sam ostao zatečen - istakao je Ognjen Amidžić, pa otkrio čime ga je Mina očarala.

- Ajde što je izgledala fantastično, nego što je priča njena bila izuzetno zanimljiva. Bila je gužva u studiju, ona je otišla, ja sam raščistio studio i zvao je da se vrati. Rekao sam joj: "Dođi, molim te, da pričamo normalno". Stvarno mi je bilo kratko, baš je ostavila neverovatan utisak na mene - priznao je voditelj.

- I pričom i širinom koju nosi, čak i humorom, što je, kada je ovaj naš posao u pitanju, kad su žene u pitanju, uvek bila ređa strana. Ili se žene čuvaju, ne znam. Baš sam bio pod utiskom i nisam želeo da ispustim tu priču - istakao je on.

Kako kaže, u emotivni odnos uplovili su veoma brzo.

- Vrlo brzo. Ti kad nekog upoznaš prvo si pod utiskom, ono kao, okej neko dobro izgleda, neko je zabavan, ovakav onakav... Ali onda to nije prestajalo. Video sam da, kako više vremena provodimo, sve više se poklapamo - izjavio je Ognjen Amidžić za Scandal.

Mina nosi moje prezime"