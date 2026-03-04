Slušaj vest

Petar Grašo godinama slovi za jednog od najboljih vokala, a njegove pesme obožava publika širom regiona.

Osim po izvanrednom glasu, poznat je i po istančanom modnom ukusu, a poslednjih godina primetili smo da naočare za sunce ne skida ni leti ni zimi, a nosi ih čak i po mraku.

Misterija naočara

Kako se ispostavilo, Petar Grašo naočare ne nosi samo kao modni dodatak, već za to ima poseban razlog.

Naime, pevač nosi dioptrijske naočare sa fotohromatskim sočivima koje se automatski prilagođavaju uslovima osvetljenja, a veoma su pogodne za osobe koje preferiraju spoj mode i funkcionalnosti.

petar_graso_21032025_0017.JPG
Foto: ATA images

Sočiva efikasno blokiraju UV zrake i mogu se značajno zatamniti, čak do 80 odsto, na otvorenom, pružajući zaštitu od odsjaja, pišu hrvatski mediji.

Fotohromatska sočiva, poput onih koje preferira popularni pevač, nude praktično rešenje za osobe sa potrebom za korekcijom vida koje takođe žele praktičnost zaštitu od sunca.

Mogućnost bezbednog prelaska iz unutrašnjih u spoljne prostorije uz održavanje optimalnog vida je ključna prednost ovih specijalizovanih sočiva.

Ove naočare, takođe, osiguravaju udobnost i jasnoću vida u različitim uslovima osvetljenja.

2 u 1

Besprekorno prilagođavanje različitim intenzitetima svetlosti omogućava pevaču da održi svoj prepoznatljiv izgled uz istovremeno održavanje oštrine vida i zaštite očiju.

HANA HULJIĆ DOŠLA DA PODRŽI MUŽA! Petar Grašo okupio ESTRADU na koncertu, a sve oči uprte u njegovu prelepu SUPRUGU! Tu su i ONI! Foto: Nemanja Nikolić

Osim svoje praktičnosti, ove naočare nude pouzdanu zaštitu od UV zračenja čime se izbegava i smanjuje rizik od dugoročnih oštećenja očiju usled UV zračenja.

Iako po bontonu nije pristojno nositi naočare za sunce u zatvorenim prostorijama, Petar Grašo ima opravdanje jer ih nosi prvenstveno zbog vida.

Kurir/Gloria

Ne propustiteStars"HANINU MAJKU SAM GLEDALA KAO SVOJU" Danijela i Grašo raskinuli nakon 24 godine veze, a evo u kakvim je odnosima bila sa njegovom taštom
collage.jpg
StarsOTKRIVENO KO JE OTAC PETRA GRAŠE! U staroj Jugoslaviji bio izuzetno poznat, pa se povukao i postao ugostitelj: Družio se sa Oliverom Dragojevićem
petar_graso_21032025_0015.JPG
StarsOVAKO IZGLEDA DOM PETRA GRAŠE I HANE HULJIĆ! Kuća u centru Splita skrivena od očiju javnosti, mir i luksuz daleko od buke
Petar Graso Hana Huljic.jpg
StarsPEVAČ SMRŠAO 13 KILOGRAMA! Evo kako je Petar Grašo uspeo da izgubi salo, ispričao sve
petar_graso_21032025_0015.JPG

PETAR GRAŠO ZA KURIR TV: Otkrio detalje romantičnog venčanja sa Hanom NIJE BILO KAKO SMO PLANIRALI! Izvor: kurir televizija