Dom Danijele Martinović odiše jednostavnom elegancijom. Uređen u minimalističkom stilu, odraz je sofisticiranosti i dobrog ukusa. Posebno je zanimljiv plakar, tačnije, "walk in garderober", koji je san svake žene.

Svetlo drvo i zatamljeno staklo, Danijela definitivno ume da sa ukusom izdizajnira sve do najsitnijih detalja.

Nežno i ženstveno

U domu hrvatske pevačice dominiraju nežni, ženstveni tonovi. Pored nezaobilaznih umetničkih slika i fotografija na zidu, Danijela svoj prostor popunjava diskretnim ukrasima. I za rad i za opuštanje uz knjigu, i za druženje sa prijateljma, ovaj prostor obiluje dobrom energijom.

Danijela je rekla da joj je omiljeno mesto u stanu terasa, u čiji dizajn je sigurno uložila podjednako truda i vremena. Rustični pod od tamnog drveta, ukrasno kamenje i biljke - ovo je mesto za opuštanje i jogu. A pogled - fantastičan.

Dobila kuću od dečka

Danijela Martinović već duže vreme uživa u ljubavi s policijskim inspektorom Josipom Plavićem, u koga se zaljubila nakon što mu je bio dodeljen njen slučaj koji je imala s krađom identiteta.

Golupčići su u međuvremenu počeli i da žive zajedno, pa se tako polovinom prošle godine, pevačica i preduzetnica preselila iz stana iz zagrebačkog naselja Bundek u kuću u Štakorovec blizu Dugog Sela, koji se nalazi na oko 20-ak minuta vožnje od Zagreba.

Kako piše hrvatski Imperijal, u pitanju je luksuzna nekretnina od čak 1.269 metara kvadratnih. Od toga je izgrađeno zemljište površine 124 ara, dvorište površine 1.051 kvadrata, dok je sama kuća površine 94 kvadrata. Ono što je posebno zanimljivo je da je Josip ovu vrednu porodičnu nekretninu u Štakorovcu prepisao upravo svojoj partnerki Danijeli. Kako se može videti iz ugovora, on je njoj ovu nekretninu poklonio, a iako je uobičajeno da partneri u ovakvim slučajevima zadrže pravo doživotnog korišćenja (izdržavanja), to ovde nije slučaj. Josip se odrekao tog prava u korist pevačice i tako zakonski ostao bez krova nad glavom.