Nemanja Stevanović uživa u porodičnom životu sa suprugom Jelenom i njihovom ćerkicom, a selidba na obalu mora mu je i više nego prijala.

Pevač je nedavno govorio o svom privatnom i poslovnom životu, te se prisetio početaka.

"Držao sam im predavanja"

Nemanja je svoju karijeru započeo u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", kada je bio nerazdvojan sa mnogim pevačima koji su bili deo sezone.

Pevač je evocirao uspomene i priznao ko ga je najviše nervirao od kolega.

– Nervirali su me najviše Milan Stanković i Rada Manojlović iz razloga što su kasnili uvek. Samo iz tog razloga. I onda sam im par puta držao predavanja i menjalo se nekada verovatno i onda su oni uvek kasnili. Uvek. Mi spremni, čekamo, spremni na ono radimo, vrućina, žurimo, pada sa glava zato što oni nisu na vreme dolazili. Zbog toga su me nervirali - rekao je Nemanja za full screen media.

Život na obali mora

Stevanović je govorio i o blagoslovu koji nudi život na moru.

Kako je naveo, osim što mu se ispunila želja da život provede pored obale, kaže da je srećan i time što se bavi poslom koji se radi samo vikendom.

- Radnim danima sam slobodan tako da imam vremena za sebe, porodicu, plažu i sve što je potrebno. Privikle su se supruga u ćerka, najbitnije mi je bilo da se Maša uklopi. Ona je sve dobro prihvatila i u školi razred završila sa svim peticama - ponosno ističe Nemanja.

Takođe, ono što je novost jeste da je kupio brod.

- Pecam pomalo, sada su velike vrućine pa nisam toliko čest. Sa jeseni će sve biti bolje, čekam i neki brod da mi dođe tako da ću imati svoje plovilo pa ću sve lagano - otkrio je nedavno Nemanja.