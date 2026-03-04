Slušaj vest

Slavica Ćukteraš na estradi je dve decenije, a jedna je od pevača koji su se takmičili u čuvenoj prvoj sezoni muzičkog takmičenja Zvezde Granda.

Pevačica se na početku odmah izdvojila kao kandidat koji ispred sebe može da ima blistavu karijeru, a nakon nekoliko hitova i udaje za fudbalera Vladimira Avramova, napustila je scenu i posvetila se porodičnom životu.

Bračni par je nakon nekoliko godina braka zauvek stavio tačku na svoj odnos, a Slavica je odlučila da se vrati svom poslu.

Početak karijere

Kada se prvi put pojavila u javnosti bila je devojčurak koji je još u prvim emisijama ukrao srca publike.

Isto izgleda kao nekada

Kada se nakon medijske ilegale vratila u javnost izgledala je gotovo isto, a jedina promena je bila frizura. Slavica se pojavila sa dosta kraćom kosom nego ranije. Vitka linija i izvajano telo krasili su je kao na početku karijere, a ni danas ne izgleda drugačije. Ako je sudeći po fotografijama i video snimcima ove godine za pevačicu je vreme stalo.

Podsetimo, nedavno je objavila novu pesmu na sreću najvernijih fanova koji su sa nestrpljenjem čekali nastavak njene muzičke karijere.

Problem sa imenom

Pevačica je nedavno pričala je o manje poznatim detaljima iz privatnog života i to kada je meštanin Šapca otkrio jednu tajnu. Slavica Ćukteraš rođena je u Šapcu, a kada su njene komšije trebalo da govore o njoj, saznalo se da je mnogi u ovom gradu znaju po nadimku Bebana.

Kako je ispričala, sve se desilo jer joj roditelji nisu dali ime po rođenju.

- To mi je nadimak, jer kad sam se rodila roditelji nisu znali koje ime da mi daju. Zvali su me zato Beba i Bebana. Kada je došlo vreme da mi se izvade dokumenta i da se dete prijavi, morali su da se odluče za ime. Moj deda je preminuo 15 dana pre nego što sam se rodila i zvao se Slava, pa sam po njemu dobila ime Slavica - otkrila je pevačica.