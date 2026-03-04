Slušaj vest

Aca Lukas ima buran ljubavni život otkako se pojavio na estradnoj sceni, a godinama važi za jednog od najvećih šmekera estradi. Neke veze su se završile skandalozno, neke mirno, ali jedno je sigurno - sve su bile prave lepotice.

3 braka

Lukas se ženio tri puta. Sa prvom suprugom Svetlanom ima sina Lazara i ćerku Miljanu. S drugom ženom Natašom ima sina Andreja, dok je sa Sonjom dobio Viktoriju.

- Moja prva supruga Ceca bila mi je drugarica iz detinjstva, Nataša je htela da živim po njenim principima, a Sonja je pokušala da od mene napravi pudlicu - sumirao je tada Lukas odnos sa njih tri u jedno rečenici.

Lukas je Cecu ostavio i ubrzo dobio dete sa drugom suprugom Natašom. Nataša je godinama sa sinom Andrejom živela u Nemačkoj, a onda se skoro desio skandal. Lukas je u svojoj autobiografiji "Ovo sam ja", otkrio detalje o njoj, ali i o njenom suprugu Goranu Andrejiću.

"Kad sam se zaljubio u Natašu, došao sam kući i počeo da pakujem stvari. Napustio sam ženu Cecu. Tokom mog boravka u Americi Nataša je našla drugog čoveka, kome sam spasao ženu. Bolovala je od leukemije i živeli su u mom stanu u Hajdelbergu. Našao sam bolnicu u kojoj će se lečiti. Tu je operisana. Momak je lep, zgodan, snažan. Pojavio se u spotu Cece Ražnatović. Klasičan vaćaroš. Sad su Nataša i on muž i žena", otkrio je Lukas.

Međutim, ni Lukas Nataši nije bio veran, a jednom prilikom je i sam priznao da je ženu varao sa Ksenijom Pajčin.

"Od Ksenije sam tražio samo jedno - da ne priča novinarima o našoj vezi i to je poštovala. A san svakog muškarca je bio da ga vide sa Ksenijom Pajčin. Meni je bilo važnije da svakodnevno budemo zajedno, nego na naslovnim stranama", pisao je pevač.

Afera sa Ksenijom

Aca je otkrio i kako je žena otkrila aferu s Ksenijom.

"Pevao sam na jednoj terasi u Sutomoru. Za vreme pauze pisao sam Kseniji. Nabrojao sam šta ću sve da joj radim i šta će ona meni. 'Aco, gotova pauza' čuo sam kolegu i ustao. Na brzinu sam poslao poruku. Kad sam uzeo mikrofon, kroz glavu mi je prošlo 'nisam valjda...'. Završio sam turu pesama i uzeo mobilni. Bio je pretrpan porukama s istog broja. Moja druga supruga Nataša je primila poruku umesto Ksenije. Odmah mi je odgovorila - u jednoj poruci samo psovke, u drugoj kletve, trećoj kombinacija psovki i kletvi", napisao je u svojoj biografiji Lukas.

"Živeli smo zajedno godinu dana. Naša veza je bila strasna i iskrena. Za razliku od većine žena sa kojima sam bio, Ksenija nije pokušavala da me promeni. Kada bi me neko upitao da je opišem, rekao bih: 'Dobar čovek. Lepa, a nesrećna. Bila je veoma nesigurna. Kod kuće je sedela, čitala novine i gledala televiziju i pitala 'Kako je ova uspela, a ja ništa'", napisao je Lukas.

Danijela Vranić

Jedna od njegovih ljubavi bila je pevačica Danijela Vranić. Kako se spekulisalo poslednjih godina, Danijeli je raskid veoma teško pao. Lukas nikada nije krio da je bio veoma blizak sa Danijelom, a o detaljima njihove veze pisao je i u svojoj knjizi, gde je otkrio koliko mu je značila.

- Danijela je prava diva, žena sa stilom. Sigurno jedna od naših najboljih pevačica. Zašto nije uspela? Više je volela da sedi u kući i čeka da se nešto dogodi bez njenog učešća. A to je nemoguće. Stvorila je nerealnu sliku o sebi, pa je doživela da uspeju mnogo lošije pevačice od nje - naveo je Lukas u knjizi "Ovo sam ja".

- Lukas je bio njena najveća ljubav, mnogo ga je volela. Teško je podnela kada je on otpočeo vezu sa Sonjom. Tad je počela i da pije, onda se i ugojila. To je baš uticalo na nju. Mislim da ga nikada nije prebolela. Tada se ulenjila, onda je došlo i do onog skandala sa policijom. Sve je to uticalo na nju da prelomi i da se povuče iz javnosti - ispričala je prijateljica o ljubavi Danijele i Lukasa.

Sonja najveća ljubav

Aca nije mogao da se odupre koliko se zaljubio u Sonju.

- U trenu sam se zaljubio u Sonju, koja je pokušala od mene da napravi namirisanu pudlicu. Stezala me je i gušila, a što je najgore, meni se to svidelo - piše u njegovoj biografiji, u kojoj dalje navodi da mu je Željko, venčani kum, tada rekao da se razvodi.

Mediji su brujali o tome da je Aca Lukas Sonju preoteo od svog prijatelja Željka Šašića. Svakoga dana su bili meta medija, a sve tri strane su aktivno učestvovale u iznošenju privatnih stvari javnosti. Međutim, to ih nije sprečavalo da uživaju u ljubavi. Sonja i Aca su se venčali i dobili ćerku Viktoriju. Međutim, ni ovaj brak nije opstao.

"Sonju sam najviše voleo", priznao je pevač, gostujući u emisiji "Četiri i po žene".

Avanture

"Mene naslovne strane nisu zanimale, a ona voli da se lepo obuče, sredi i da se slikamo. I ja sam to prihvatio. Jedan novinar ju je nagovorio da budemo na naslovnoj strani pred Novu godinu i ja sam se pojavio s kravatom i psom u ruci, pored nas deca, iza nas jelka. Prelepa slika, ali to nisam ja. Mene su čak i prijatelji u kafani zezali zbog toga, ali nije me sramota. Sve sam to radio zbog nje", priznao je Lukas.

Dok je bio sa Sonjom u braku, kako je priznao Lukas, bio je i sa Anom Sević, bivšom ženom Darka Lazića. On je sa Sevićkom bio pre njenog braka sa Lazićem, a onda i pred kraj njegovog braka.

- Bio sam intiman sa Anom Sević. Bili smo ona i ja zajedno pre nego što je bila sa Darkom, nekoliko puta smo se videli. Onda je ona posle bila sa Darkom Lazićem u vezi, pa braku. Posle, pred kraj mog braka, videli smo se, to je... - rekao je u Lukas, kojeg je Sonja napadala da ju je varao sa "kepecom iz Zvezda Granda".

Aca Lukas, kojeg povezuju sa mnogim ženama, sad je okrio i da je bio intiman sa Enom Čolić, bivšom učesnicom Elite.

- Neko je doveo kod mene kući, neki prijatelji, pa sam je tu upoznao, sedeli smo, bila je neka sedeljka. Meni se ona dopala, lepa je devojka, viđali smo se, malo, ništa specijalno, ne znam šta je tu sporno kada sam slobodan čovek, imam pravo da radim šta hoću - rekao je Lukas.