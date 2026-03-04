Slušaj vest

Voditeljka Pinka Dea Đurđević je 22. februara rekla sudbonosno "da" svom partneru Lazaru, sa kojim čeka dete. Njih dvoje su svoju ljubav u tajnosti krunisali brakom, a Dea je sada objavila slike sa venčanja. Blistala je u belom odelu, dok je muž ljubio i držao za trudnički stomak.

- Nas troje - napisala je Dea Đurđević koja se topila u zagrljaju svog izabranika, a osmeh nije skidala.

Ljudi su joj u komentarima čestitala i ostavljali emodžije srca.

Dea Đurđević Foto: Printscreen/Instagram

Dea Đurđević o tajnom venčanju

- Odlučili smo da naš brak započnemo tiho, tako da smo se venčali u krugu najbližih, na jednom intimnom, građanskom venčanju. Bilo je prelepo i upravo onako kako smo želeli - mirno, iskreno i ispunjeno ljubavlju rekla je Dea za Pink.rs i dodala:

- Veliko slavlje planiramo nakon rođenja naše devojčice, kada ćemo tu radost podeliti sa širom porodicom i prijateljima - zaključila je voditeljka.