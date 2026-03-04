SRĐAN PREDOJEVIĆ PROMENIO PROFESIJU I IMIDŽ: Odelo za čuvenim obeležjem, zalizana kosa, evo kako izgleda (FOTO)
Srđan Predojević se godinama bavi novinarstvom i voditeljstvom, ali pored toga gaji veliku ljubav prema letenju.
Kako je jednom prilikom istakao, svaki slobodan trenutak ostavlja za vazduhoplovstvo.
Novi imidž
Predojevića dugo nismo videli u javnosti, a sada je podelio novu fotografiju na kojoj vidimo koliko se promenio.
Evo kako je nekada izgledao Srđan Predojević:
Srđan ima sedu kosu i nosi frizuru zalizanu na nazad.
Sudeći po objavi, vazduhoplovstvo i dalje nije zapostavio.
- Hoćeš da naučiš da letiš? Dođi kod nas u školu - pozvao je Srđan Predojević sve zainteresovane da se pridruže.
Podsetimo, Srđan Predojević je još 2021. govorio o ovoj temi.
- Svaki slobodan trenutak ostavljam za vazduhoplovstvo. U narednom periodu će to, sasvim sigurno, biti samo vikend. Ako redakcija TV Vesti bude proradila punom snagom, onako kako sam to i predvideo, možda ću na proleće prihvatiti poziv jedne privatne beogradske letačke akademije, za dodatni posao nastavnika - istakao je ranije Srđan Predojević za Story.
kurir/telegraf
