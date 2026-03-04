Slušaj vest

Srđan Predojević se godinama bavi novinarstvom i voditeljstvom, ali pored toga gaji veliku ljubav prema letenju.

Kako je jednom prilikom istakao, svaki slobodan trenutak ostavlja za vazduhoplovstvo.

Novi imidž

Predojevića dugo nismo videli u javnosti, a sada je podelio novu fotografiju na kojoj vidimo koliko se promenio.

Evo kako je nekada izgledao Srđan Predojević:

Srđan ima sedu kosu i nosi frizuru zalizanu na nazad.

Sudeći po objavi, vazduhoplovstvo i dalje nije zapostavio.

- Hoćeš da naučiš da letiš? Dođi kod nas u školu - pozvao je Srđan Predojević sve zainteresovane da se pridruže.

Podsetimo, Srđan Predojević je još 2021. govorio o ovoj temi.

- Svaki slobodan trenutak ostavljam za vazduhoplovstvo. U narednom periodu će to, sasvim sigurno, biti samo vikend. Ako redakcija TV Vesti bude proradila punom snagom, onako kako sam to i predvideo, možda ću na proleće prihvatiti poziv jedne privatne beogradske letačke akademije, za dodatni posao nastavnika - istakao je ranije Srđan Predojević za Story.

