Omiljene Frajle zagrebačka publika u Lisinskom opet je ispratila ovacijama na početku velike regionalne turneje s novom članicom.

Nadaleko poznate ambasadorke dobre zabave - sestre Jelena i Nevena Buča i Nataša Mihajlović - već su s prvim taktovima svojih hitova podigle na noge publiku u zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski.

Do kraja večeri granice između bine i publike potpuno su nestale; poslednji su redovi postali prvi, a omiljene Frajle našle su se među svojom publikom, deleći zajedno zagrljeni neverovatnu energiju i snažne emocije.

Na repertoaru ove posebne muzičke večeri našli su se njihovi brojni hitovi, ali i legendarne obrade kojima Frajle svojim moćnim troglasom daju posebnu draž kao i unikatne izvedbe čardaša. Upravo je takva specifična, nesvakidašnja muzička kombinacija ove novosadske umjetnice vinula u zvezdanu orbitu.

"Nama je bilo predivno, a vidimo da je tako bilo i publici. Mi se jednostavno obožavamo! Još uvek smo pod utiskom svega što se dogodilo sinoć. Ovo za nas nije posao, već životni poziv i stalo nam je do toga da svaki čovek s našeg koncerta izađe punog srca. Važno nam je svakoga ko je došao na naš koncert provesti kroz sve emocije i zajedno ih proživeti. Bavimo se najlepšim poslom na svetu – zabavljanjem ljudi. Ali, što se na našim nastupima tačno dogodi između nas i publike, kakav je to magični spoj, mi ni nakon 17 godina to ne možemo objasniti - izjavile su ushićene muzičarke nakon nastupa.

Kao i svaki put dosad, Frajle su priredile nekoliko iznenađenja za svoje verne obožavaoce, među kojima su bili posebni gosti - njihovi dragi prijatelji.

Prvo oduševljenje izazvala je velika zagrebačka glumica i pevačica moćnog glasa Danijela Pintarić, koja je zajedno s njima impresionirala raspevanu dvoranu u izvedbi kultnog songa "Neka cijeli ovaj svijet" iz mjuzikla "Jalta, Jalta", a nešto kasnije omiljenim Novosađankama na bini su se pridružila četiri zgodna mladića iz splitske grupe Cambi - Sandro Gerbec, Joško Tranfić, Marjan Slavica i Luka Čulić. Zagrljeni i privrženi međusobno, Frajle i Cambi nadglasavali su se s publikom u emotivnoj izvedbi pesme "Ne diraj moju ljubav". Cela dvorana pretvorila se u jedno veliko raspevano srce.

Vrhunska izvedba i iskrene emocije pretvorile su ovaj koncert u jedinstveno muzičko putovanje, prožeto snažnom povezanošću izvođača s publikom od prve do poslednje minute. Time je ovaj omiljeni regionalni ženski sastav još jednom potvrdio zašto su njihovi koncerti uvek poseban doživljaj - prave male muzičke priče u kojima se spajaju profesionalnost, jedinstvena ženska energija i spontanost, a svaki nastup dodatno začine nekim muzičkim delikatesom.

Uoči ovog jubilarnog, 25. po redu velikog zagrebačkog koncerta na kojem su proslavile i 17. rođendan benda, Frajle su najavile kako će ovo veče biti "najglasnije i najemotivnije do sada". Imale su za to i te kako poseban razlog, koji, na kraju, iako su planirale, nisu ni objavile jer ih je publika toliko spontano počela grliti, a one, jedna za drugom, počele plakati.

Suza je suzu stizala, ali gromoglasni aplauz i duge ovacije publike uz povike "hoćemo još", Frajle su čak četiri puta vraćale na bis. Dirnute ovakvim prijemom zagrebačke publike dugo su zajedno ostale zagrljene u bek stejdžu. Bez reči! Nisu imale srca na kraju ovakvog spektakla publici reći šta sledi od sutra.

Zbog privatnih razloga, Nataša Mihajlović se na dve godine povlači iz grupe, a umesto nje u Frajle dolazi poznata novosadska umetnica, glumica i pevačica Slavica Ljujić. A već od idućeg vikenda, Frajle nastavljaju s 'Boemskom turnejom' širom regije i Evrope.

"Iskreno se nadamo da ćemo stići u sve planirane gradove, a s ponosom najavljujemo i duet s jednom velikom regionalnom zvezdom koji izlazi na proleće, ali još uvek ne smemo otkriti o kome se radi. Trenutno smo u studiju i snimamo. Slavica je nova energija i neko ko odlično poznaje scenu. Veselimo se svim novim izazovima, a našu Natašu podržavamo u svemu i uvek smo tu jedna za drugu. Mi nastavljamo svoju planiranu turneju, publika nas zove sa svih strana", zaključile su emotivne sestre Buča.

Ove raspevane dame uz zagrebački hram glazbe vežu neke od najdražih uspomena u bogatoj karijeri, no jednako se vesele svim dvoranama koje će tek napuniti. Datumi novih koncerata bit će objavljeni u narednim danima na njihovim društvenim mrežama. U Lisinski se, tradicionalno, nameravaju vratiti ponovno već iduće godine.