Slušaj vest

Pevač i trubač Žika Antić vrhunac popularnosti doživeo je devedesetih godina prošlog veka.

Vanvremenski hitovi

Dva velika hita, po kojima ga svi pamte, "Samo sam tebe imao" i "Šta ću noćas u kafani" snimio je 1994. godine.

Osim po pesmama, ljudi su ga prepoznavali i po specifičnom izgledu - duža kosa, brada i tamne naočare, kao i po tome što je na nastupima svirao trubu, što i nije tako uobičajeno za domaće folkere. Nakon toga "nestao" je sa estrade, i odselio se u Čikago. Budući da ga nije bilo u medijima, mnogi su se pitali šta se sa njim događa, a poneka informacija mogla se pronaći samo na društvenim mrežama.

Na internetu je kružio i snimak njegovog nastupa iz 2010. godine, nastao u Čikagu, koji svedoči o tome da Žika i dalje nije odustao od pevanja.

screenshot-15.jpg
Foto: Printscreen/Youtube

Pevača danas definitivno mnogi ne bi prepoznali, budući da više nema njegovog prepoznatljivog imidža. Antić je sada proćelav i prosed, više ne nosi bradu, niti tamne naočare.

kurir/srbijadanas

Ne propustiteStarsBURAN LJUBAVNI ŽIVOT ACE LUKASA: Ovo su sve žene pevača, a priče su nalik holivudskom filmu
Untitled-1.jpg
StarsNIKADA NEĆETE POGODITI ZAŠTO PETAR GRAŠO STALNO NOSI NAOČARE: Ne skida ih ni danju ni noću, a za to postoji dobar razlog
grašo.jpg
Stars"REKAO SAM DA SAM ŽIGOLO DA BIH DOBIO NASLOVNU STRANU" Igor X o greškama na početku karijere, a evo kako je upoznao Minu Kostić
igor-kostic.jpg
StarsPONAVLJAO RAZRED, PA ZAVRŠIO DVA FAKULTETA! Filmska životna priča Frana Lasića: Rasturio sam vezu svom kumu, dobijao nepristojne ponude
frano.jpg

 Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde:

28.02.2026. STARS EP587 Izvor: Kurir TV