VLASNIK VANVREMENSKIH HITOVA DANAS POTPUNO NEPREPOZNATLJIV Bio popularan devedesetih, a onda naglo nestao: Danas je proćelav i sed (FOTO)
Pevač i trubač Žika Antić vrhunac popularnosti doživeo je devedesetih godina prošlog veka.
Vanvremenski hitovi
Dva velika hita, po kojima ga svi pamte, "Samo sam tebe imao" i "Šta ću noćas u kafani" snimio je 1994. godine.
Osim po pesmama, ljudi su ga prepoznavali i po specifičnom izgledu - duža kosa, brada i tamne naočare, kao i po tome što je na nastupima svirao trubu, što i nije tako uobičajeno za domaće folkere. Nakon toga "nestao" je sa estrade, i odselio se u Čikago. Budući da ga nije bilo u medijima, mnogi su se pitali šta se sa njim događa, a poneka informacija mogla se pronaći samo na društvenim mrežama.
Na internetu je kružio i snimak njegovog nastupa iz 2010. godine, nastao u Čikagu, koji svedoči o tome da Žika i dalje nije odustao od pevanja.
Pevača danas definitivno mnogi ne bi prepoznali, budući da više nema njegovog prepoznatljivog imidža. Antić je sada proćelav i prosed, više ne nosi bradu, niti tamne naočare.
kurir/srbijadanas
