Slušaj vest

Nada Topčagić otkrila je da se plaši da će nakon kolege Marinka Rokvića i Saše Popovića, ona sledeća napustiti ovaj svet.

"Da je ne budem sledeća"

Jednom prilikom je rekla da i dalje nije svesna da estradnog maga više nema.

- Ne mogu da shvatim da Saše nema. A znaš što se plašim? Sad ću vam iskreno reći, da ne budem ja treća. Marinko Rokvić, Saša, pa ja, ne znam - rekla je Nada.

Saša Popović
Foto: Z.K.Munja

Zajedničko gostovanje

U jednoj emisiji su, svojevremeno, gostovali svo troje zajedno, zbog čega je Nada posumnjala da je ona sledeća.

- Plašim se toga ne znam, da ne odemo svi zajedno. Baš se plašim - bila je iskrena pevačica.

Ne ide kod lekara

Uprkos strahu za život, Nada je priznala da ne ide kod lekara.

Nada Topčagić Foto: Printscreen, Kurir TV, Nemanja Nikolić

- Ne. Išla sam pre godinu dana na gastroskopiju, kolnoskopiju i nisam otišla da uzmem rezultate, plašim se šta će mi reći, nisam otišla da vidim šta se dešava sa mnom - kaže Nada za "Srbija Showbizz".

kurir/informer

Ne propustiteStarsOTKRIVENO U KAKVIM JE ZAISTA ODNOSIMA NADA TOPČAGIĆ SA SNAJKOM! Usnimili smo ih zajedno, ovi kadrovi govore više od hiljadu reči! (VIDEO)
Nada Topčagić
StarsZBOG OVE FOTKE U TOPLESU SE SUZANA MANČIĆ NIJE JAVILA NADI TOPČAGIĆ? Voditeljka i pevačica u nikad vrelijem izdanju, golišave na obali mora (FOTO)
nada suzana.jpg
StarsSUZANA MANČIĆ NAPUSTILA DOGAĐAJ KAD SE POJAVILA NADA TOPČAGIĆ! Pevačica svojevremeno objavila eksplicitnu fotku voditeljke, sada joj ni "ĆAO" nije rekla
Nada Topčagić
Stars"U ČEMU JE PROBLEM, DAJ DA RAŠČISTIMO" Nada Topčagić nakon odlaska Suzane Mančić bez pozdrava: Male grudi su lepota i večita mladost
nada-suzana.jpg

Nada Topčagić priznala: To je bila ljubav na prvi pogled Izvor: Kurir televizija