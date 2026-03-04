Slušaj vest

Bojan Jovanovski poznatiji kao Boki 13 već godinama svojim likom i delom nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Kroz svoju karijeru nekoliko puta se tranformisao, ali nikada ovako nije iznenadio promenom.

Šok tranformacija

Kao što je poznato, Bojan je deo stručnog žirija muzičkog takmičenja "Hype zvezde", te je svako njegovo pojavljivanje na snimanju postalo modna atrakcija.

1/6 Vidi galeriju Boki 13, tranformacija Foto: Kurir

U svoje stajlinge ulaže nekoliko hiljada evra, ali ovoga puta akcenat je bio na frizuri i kosi. Boki se pojavio sa crnom kosom i naočarima, te ga mnogi u prvom mahu nisu prepoznali. Za ovu priliku izabrao je crnu kombinaciju i to ni manje ni više nego guči. Samo lanac koji je bio u prvom planu košta oko 1000 evra.

Makedonski šoumen bio je u gučiju od glave do pete.

Boki 13 izlazi iz automobila Izvor: Kurir

"Stajling je odabrao mene"

Pre samo nekoliko dana Boki 13 se pojavio na snimanju muzičkog takmičenja isto u gučiju, ali sa plavom kosom.

1/7 Vidi galeriju Boki 13 i Jelena Karleuša u sličnom stajlingu Foto: Kurir, Petar Aleksić

Tada je tada komentarisao sopstveni stajling.

- Stajling je odabrao mene, ne ja njega. Ovo samo ja mogu da iznesem. Ovo je guči model, kao i torba. O ciframa i cenama ne govorim, ja nisam tamo neke pevačice, sve ima na sajtu i sve može da se nađe. Za cifre pitajte recimo Daru Bubamaru. Drago mi je što počinje takmičenje i potrudiću se da ovo bude najbolji šou ikada - izjavio je Boki za Kurir.