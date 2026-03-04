Slušaj vest

Baka Prase javno je priznao zašto ga nema redovno na društvenim mrežama i otkrio da je pod velikim stresom.

"U problemu sam, ne jedem"

Jedan od pratilaca pitao je Baku da li jede nešto s obzirom da deluje da je naglo smršao.

- Ne jedem, jako slabo, jer sam u problemu. Od stresa mi je skočila helikobakterija i razvalila mi je stomak. Već deset dana imam opasne probleme sa stomakom i trenutno pijem četiri antibiotika. Da li ću da preživim, ne znam. Iskreno se nadam da hoću. Baš sam na jakoj antibiotskoj terapiji i nadam se da ću da preguram. Helikobakterija ne bira kada će da podivlja i stalno imam problem, lečim se i borim se - odgovorio je Baka.

"Svaki dan se borim sa tim"

Bogdan Ilić priznao je da zbog svega što ga je zadesilo u poslednje vreme trpi veliki stres.

- Ljudi ne kapiraju koji stres sam pretrpeo zbog auta, ugroženosti mog života i ljudi oko mene. Da li će neko nešto da uradi mojoj majci, ocu ili Mileni i svaki dan se borim sa tim - poručio je.

Zapaljen auto, pa opljačkan

Podsetimo, influenseru je nedavno zapaljen automobil od 500.000 evra, a osumnjičeni Zoran R. (23) uhapšen je. Baka Prase se nedavno oglasio i otkrio da su mu uzete stvari iz automobila.

Na društvenoj mreži Tiktok počeli su da se šire snimci na kojima su se mnogi pohvalili kako su pokrali delove iz zapaljenog vozila, a neki su odlučili da opremu stave i na oglase. Povodom svega se oglasio i Baka Prase koji je otkrio da ništa nije zatekao kada je otišao do svog automobila.

- Otišao sam da proverim da li je u Brabusu ostalo nešto od mojih stvari i nije ostalo ništa. Pokupili su sve kao šakali, kao lešinari da su raščerečili onaj auto. Neka deca su se isekla na staklo i završila u Urgentnom, baš pakao - rekao je jutjuber.