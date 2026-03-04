Slušaj vest

Boki 13 pojavio se na snimanju "Hype zvezda" i oduševio svojom pojavom i tranformacijom.

Makedonski šoumen je prokokentarisao aktuelna dešavanja.

"Pamtim taj dan jako dobro"

Nedavno je bila godišnjica smrti Divne Karleuše, a Bojan je otkrio da li se čuo sa njenom ćerkom Jelenom Karleušom.

Foto: Kurir

- Čuo sam se sa Jelenom, ona nije tu. Pamtim ja taj dan jako dobro i kada sam dobio tu vest. I dalje je nepreboljivo, to nije veza samo majke i ćerke, nego mnogo više od toga - rekao je Boki 13.

O Nataši Bekvalac

Boki je otkrio i da li se Nataša Bekvalac javila posle njegove izjave da je bezobrazna jer nikada nije odgovorila na poziv za emisiju.

- Ne, nije se javila. Zvao sam je ja posle toga, nema je - misteriozno je rekao Jovanovski sa osmehom na licu.

Boki 13 Izvor: Kurir

"Trenutak novog ludila"

Boki 13 osvrnuo se i na veridbu Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta, kada ju je u donjem vešu zaprosio.

1/9 Vidi galeriju Ana Nikolić i Goran Ratković Rale Foto: Nenad Kostić, Ata imagas, Kurir, Instagram

- Ja ne verujem, kakva crna veridba, ko zna šta je to. Da li je to trenutak novog ludila između njih, mislim, daj Bože... Ja bih zbog Ane to voleo, ni Rale nije loš, ali kad se spoje su ubitačna kombinacija. Verio ju je u gaćama? Pa to je bizar, to nije interesantno - izjavio je Boki za Kurir.