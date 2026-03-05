Planovi

Posle dana provedenih pod budnim okom lekara, Marko se vratio u svoj stan, vidno iscrpljen, ali, prema rečima komšija, odlučan da nastavi dalje. Naša ekipa pokušala je da ga pronađe i uveri se kako teče njegov oporavak nakon izlaska iz bolnice, a ono što smo čuli govori da je mladić, uprkos svemu što je preživeo, smogao snage da razmišlja o budućnosti. Komšije kažu da se odmah po povratku raspitivao za posao, želeći da se što pre vrati svakodnevnim obavezama i normalnom životu. - Video sam Marka. Došao je iz bolnice, ne znam da li je sada u stanu, ali se ljubazno javio. Zastao je da popriča. Kaže da traži posao, raspitivao se da li neko zna nešto. Bio je odlično raspoložen s obzirom na sve što je prošao. Oporavio se, bar tako deluje. On je zaista prijatno biće, kulturan i fin momak, uvek spreman da pomogne - rekao nam je jedan od komšija, ne krijući iznenađenje njegovom snagom i staloženošću.

Trauma za celu porodicu

Prema njegovim rečima, Marko nije želeo da ulazi u detalje nemilog događaja, ali je delovao zahvalno što je živ i što se oporavlja. Hod mu je, kako saznajemo, još uvek pomalo usporen, a na telu su vidljivi tragovi povreda, ali osmeh i smiren ton kojim razgovara ostavljaju utisak da pokušava da prevaziđe traumu.

Njegova majka Snežana Đurišić ne krije da ju je čitava situacija duboko potresla. Iako se trudi da ostane jaka zbog sina, emocije su, kaže, neminovne.

- Izašao je iz bolnice i biće dobro. Kao majka prolazim kroz isto što i svaka majka u takvoj situaciji. Teško mi je, nije nimalo lako. Najvažnije je da je sada kod kuće i da se oporavlja. Život ide dalje, mora da se bori. Što te ne slomi, to te ojača - rekla je kratko pevačica u emisiji "Ami Dži šou", jasno stavljajući do znanja da porodica pokušava da ostavi najteže dane iza sebe.

Podsetimo, prema navodima iz istrage, Gvozdenović je preživeo višesatno zlostavljanje u stanu poznanika na Vračaru. Kako se navodi, uspeo je da iskoristi trenutak nepažnje napadača dok su ga maltretirali u kupatilu i da pobegne nakon nekoliko sati torture. Teško povređen i dezorijentisan, uspeo je da stigne do svog stana, gde je, prema saznanjima, pozvao bivšu suprugu i ispričao joj kroz šta je prošao. Dan kasnije obavestio je policiju, koja je izašla na teren i potom ga uputila u Urgentni centar. Lekari su mu konstatovali teške telesne povrede, nakon čega je zadržan na bolničkom lečenju radi daljih ispitivanja i oporavka.

Njegova odluka da odmah po izlasku iz bolnice traži posao i vrati se svakodnevici pokazuje želju da zatvori jedno bolno poglavlje i započne novo, daleko od nemilih scena koje su mu obeležile prethodne dane.

U više navrata smo pokušavali da stupimo u kontakt s Gvozdenovićem, ali on nije odgovarao na pozive niti na poruku koju smo mu poslali putem društvenih mreža.