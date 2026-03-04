SLOBA I JELENA STIGLI U SUTOMORE! Radanovići napustili luks rizort: Tamo sve zaudara na urin, život je zabavan...
Sloba Radanović i njegova supruga Jelena Radanović su sa decom neko vreme boravili na Maldivima.
Oni su uspeli da pronađu let za povratak i uskoro će krenuti za Srbiju.
Stigli u Sutomore
Jelena Radanović je, naime, pokazala gde se nalaze nakon što su napustili luksuzan rizort na Maldivima u kom su boravili prethodnih dana.
- Sa fensi rizorta smo stigli u Sutomore. 7 sati kasnije su nas dovezli na aerodrom. Tamo je milion ljudi i zaudara sve na urin. Život je zabavan - napisala je Jelena Radanović.
Podsetimo, letovi preko Dubaija su otkazani zbog zatvaranja vazdušnog prostora, a kako pišu mediji, osmoro Srba je uspelo da pronađe let za Srbiju, a među njima su pevač Sloba Radanović, njegova supruga Jelena i njihova deca.
Brinuli zbog povratka
Inače, Jelena se ranije javno oglasila i otkrila da je zabrinuta kako će se vratiti u Srbiju, a Sloba je sada na svom profilu na Instagramu objavio kakve poruke dobija.
"Bilo je najavljeno da će napasti Irak, gluperde jedne, tada se ne ide nikuda, ali vama zinulo du** da se dokažete, je**** vas Maldivi. Sad uživajte sa tri deteta kad geografiju ne znate, a posebno ona tvoja žena izoperisana" - napisala je izvesna žena, a onda joj je Sloba odgovorio:
"Gospođo, napadnut je Iran, a ne Irak" - napisao je Sloba.
kurir/blic