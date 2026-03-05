Slušaj vest

Glumica Mia Begović je ekipu emisije "Stars specijal", koja se emituje nedeljom od 17 sati na Kurir televiziji, dočekala u Zagrebu, u svojoj oazi mira - pozorištu "Kerempuh". Upravo tu je načinila prve javne korake.

- Volim teatre, a ovde se zaista osećam zaštićeno. Imam dobru ekipu, rade se sjajne predstave - rekla nam je Mia na početku razgovora.

Ona i dalje važi za jednu od najlepših glumica regiona, pa nam je otkrila u čemu je tajna te bezvremenske lepote.

- Mislim da je to pitanje energije. Dok se osećate potrebnim, dok vas publika želi, kad imate unuče koje vam stavlja večni osmeh na lice kao što je u mom slučaju, mislim da je to to. To je ljubav u vazduhu. Ne znam da li se unuče voli više od deteta, ne mogu to reći, jer ja svoje dete obožavam. Preležala sam trudnoću. Ne mogu biti tako isključiva. Uživam u ćerkinom majčinstvu.

Mia Begović Foto: Printscreen Instagram, Youtube Screenshot, printscreen YT

Glumica obožava što je baka. Kako kaže, za unuku ima vremena napretek, ali i da joj glumi pingvina kako bi joj izmamila osmeh.

- To je i meni slatko, voli jako životinje, s njima živi i naš mali pas. Slaba je na životinje, a pingvini su baš slatki, a baka je, kako mi je napisala jedna glumica iz teatra, kraljica pingvina.

Brojne poznate ličnosti ne vole da ih nazivaju bakama, iako imaju unuke, a Mia i na ovu temu ima mišljenje.

- U Zagrebu često kažu: "Ma bio sam sa onom babom" i to me je nerviralo. O tome pričam i u svojoj monodrami. "Bio sam sa babama" ne zvuči lepo. U monodrami kažem da je svaka ta baba barem deset godina mlađa od mene. I to je istina. Smeta mi kada se tako govori o ženama, ali biti baka je nešto najlepše što se može dogoditi u ovim godinama.

Veliku pažnju javnosti privukla je njena monodrama "Sve što sam prešutjela", u kojoj je otvorila dušu publici.

Mia Begović sa ćerkom i unukom Foto: Printscreen Instagram

- Od svih anegdota posle snimanja nastala je ta monodrama. To zapravo i nije monodrama, već stendap jer se u njoj dotičem i nekih bolnih životnih trenutaka, gubitka sestre. Ja ne postojim bez moje sestre, koja je uvek sa mnom i u meni, ali ovo drugo je zapravo igra i lagana ironija.

Otkrila je i da li bi snimila film o svom životu.

- Nije da nisam razmišljala o tome, ali će to najverovatnije nastati iz knjige, biografije. Skupljam polako - rekla je na kraju Begovićeva.



