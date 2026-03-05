Slušaj vest

Haris Džinović je rođen u Sarajevu, gde je i proveo detinjstvo.

Naša ekipa koja je nedavno boravila u glavnom gradu Bosne i Hercegovine posetila je mahalu u kojoj je odrastao pevač, gde smo porazgovarali s njegovim nekadašnjim komšijama, koji ga se i dalje rado sećaju.

Foto: Filip Petrović

Kako smo odmah po dolasku u ulicu tik iznad Baščaršije saznali, kuća u kojoj je folker proveo detinjstvo je srušena, a na njenom mestu je kasnije sagrađena nova, u kojoj se danas nalaze turistički apartmani.

Foto: Kurir

- Evo, tu vam je Haris odrastao, tu je bila jedna mala kuća. On je tu živeo s majkom Hatidžom, koja je rodom iz Trebinja, i tetkom, koja je i bila vlasnica kuće. Oni su tu došli posle Hatidžinog razvoda od Harisovog oca Muhameda. Ovde se lepo živelo, ova mahala je tik uz Baščaršiju. Ta kuća je posle srušena, pa je sagrađena nova, njegova nećaka ju je prodala - kaže jedan stariji stanovnik ovog naselja i nastavlja:

- Haris je bio odličan u sportu, posebno je dobro skijao i igrao fudbal. Njegovi su bili za to da se bavi nekim ozbiljnijim poslom, ali on je živeo za muziku. Raja je uvek bio. Sećam se da je odlično svirao harmoniku. Kasnije, kad je počeo ozbiljnije da se bavi pevanjem, preselio se odavde. Od tada ga ovde više nismo videli. Nije dolazio, život ga je odveo na drugu stranu. Svakako ga pozdravljamo i drago nam je što je ponikao odavde. Nek svrati nekad ako je u prolazu, da pozdravi svoju staru raju - rekao nam je komšija iz ulice u kojoj je nekad živeo Džinović.

Ovde je živeo Haris Džinović u Sarajevu Izvor: Kurir

Inače, i sam Haris je nedavno govorio da u Sarajevu više nema ništa i da jedino može da spava u hotelu kad dođe tamo.

- Iskreno govoreći, ja u Sarajevu nemam ništa. Ne bih imao gde da prenoćim, izuzev u hotelu. Ne znam zašto je to tako. Mogao sam da imam i mogu, ali eto. Uglavnom, tada je to bilo vreme kad je neko nekom nešto ostavljao. Ja se ne ljutim na svoje roditelje, rahmet im duši. Sve što sam imao, poneo sam u rukama i džepu. Nekom je ostao stan, nekom kuća. Neki imaju rođake, braću, sestre, prijatelje, ali u materijalnom smislu mi ništa nije ostalo - rekao je folker u emisiji "Face To Face".

Kralj meraka je jednom prilikom govorio i o tome kako je to bilo baviti se muzikom u Sarajevu.

- Sad ću vam ispričati jednu priču. Rođen sam u Sarajevu. Tamo niko nije smeo da kaže da je pevač ili da je nešto. Odmah je bio ili p***r , ili ovo, ili ono... Međutim, pošto sam se ja napevao kao magarac za džabe, što ja kažem, s rajom uz gitaru i uz klavir, po toj Jahorini, po raznim kafanama, meni su stalno govorili - što ti ne snimiš ploču? Bolje pevaš od svih ostalih koji sad postoje, koji snimaju. Kad sam prvi put snimio ploču i kad sam rekao jednom da me grlo boli, u kafani su svi rekli: "Ma, ti si postao pevač. Postao si zvezda pa ne možeš da pevaš." I tako dalje. Mislim, nikako nisu mogli da kažu: "Ajde, ovo je stvarno to što jeste." Šta ćete, morate s tim da se pomirite, i to je to - ispričao je Haris u "Magazinu In".

Foto: Marko Karović

