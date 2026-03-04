Slušaj vest

I dok mnoge njegove kolege utrkuju ko će pre postati zaštitno lice velikih kampanja, pevač Xander doneo je odluku koja je iznenadila estradu.

Kako saznajemo, mladom izvođaču ponuđen je izuzetno unosan ugovor regionalnog karaktera, vredan šestocifrene sume. Pregovori su, prema izvorima bliskim projektu, trajali nedeljama, a sve je bilo spremno za potpis. Ipak do saradnje nije došlo.

- Tačno je da je ponuda bila finansijski ozbiljna. Ali postoje stvari koje su mi važnije od novca. Ne želim da budem deo nečega iza čega suštinski ne stojim - poručio je Xander za naš portal.

Ova odluka izazvala je šok u marketinškim krugovima, posebno jer je reč o kampanji koja bi mu donela veliku regionalnu vidljivost.

- Dugoročno gledano, važnije mi je da sačuvam lični integritet. Publika pre ili kasnije oseti kada nešto nije iskreno - dodao je pevač.

Da li je u pitanju neslaganje oko koncepta, kreativne kontrole ili nečeg trećeg, za sada ostaje misterija. Ono što je sigurno jeste da je Xander, koji je svojevremeno ispričao kako je bio kidnapovan, pokazao da ne pristaje na kompromise, čak ni kada su cifre u pitanju.

Da li je ovo potez hrabrosti ili luksuz koji retki mogu da priušte? Jedno je sigurno o ovom potezu Xandera će se tek pričati.