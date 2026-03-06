Slušaj vest

Marko Perković Tompson prošle godine bio je u centru je skandala nakon što je održao koncert u Zagrebu gde je pesmama promovisao ustaštvo, fašizam i mržnju prema Srbima.

Iako svoj privatni život ne krije, malo ko se seća da je bio u braku sa pevačicom Danijelom Martinović, inače bivšom partnerkom Petra Graša.

Ljubav devedesetih

Danijela Martinović i Marko Perković Tompson bili su zajedno devedesetih godina. Oni su tada snimili pesmu koja nije postigla očekivani uspeh, pa danas malo ko uopšte zna za nju. Reč je o duetu grupe Magazin u kojoj je Danijela tada bila pevačica i Tompsona iz 1992 godine.

Pesma nije izašla ni na jednom albumu Magazina, ali je objavljena na Tompsonovom albumu "Moli mala" 1992. godine.

U to vreme Danijela je imala 20 godina, a Tompsonu je rekla "da" 1995. godine u crkvi sv. Dominika u Splitu. Kako navode hrvatski mediji, oni su tri godine živeli u tajnom braku, a onda su odlučili da se razvedu.

Razveli se i u crkvi

Danijela i Tompson su do danas ostali najslavniji primer para koji se razveo u crkvi. Kasnije je Danijela sreću pronašla uz Grašu, a Tompson uz suprugu Sandru. O razlozima razvoda nikada nisu javno pričali, ali dugo se verovalo da je razvod u crkvi mogao samo njima da pođe za rukom - i više nikome, jer je katolička crkva po tom pitanju veoma rigorozna. Ipak, ni njima nije uspelo iz prve. Naime, Danijela i Perković razveli su se iz drugog pokušaja, a proces je trajao godinama.

Crkva je poništila njihov brak 2005. godine. Tačnije, Međubiskupijski crkveni sud u Splitu proglasio je nevaljanost njihove bračne zajednice nakon trogodišnjeg procesa.

- Presrećan sam što je Crkva moj brak s Danijelom proglasila nevaljanim - izjavio je tada Tompson za Jutarnji list, a ništa manje srećna nije bila ni Danijela koja je sa Petrom Grašom već bila u dugogodišnjoj vezi.

Razvod najlepši poklon

- Ovo mi je najlepši božićni poklon. Naime, nekoliko dana uoči Božića dobila sam crkveno razrešenje braka s Markom Perkovićem Tompsonom, pa ću jednog dana svečano "da" ponovo moći reći pred Bogom - istakla je pevačica u danima dok je planirala brak s Petrom Grašom, s kojim je bila u vezi 24 godine pre nego što su se rastali, a on se oženio Hanom Huljić.

- Mislim da sve u našem životu dođe i dogodi se zato što moramo neke stvari da prođemo. Nakon toga sam zrelija, hrabrija definitivno i dalje svesna da sve ono što je trebalo biti je bilo. I da smo oboje izvukli najbolje od toga i krenuli u svoje živote. I da me pitate da li bih nešto menjala, ne bih, jer svako iskustvo donosi spoznaje - rekla je tada Danijela za hrvatski Story.