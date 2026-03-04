DEJAN DRAGOJEVIĆ NA MESTU GDE JE UMRLO 90.000 LJUDI! Rijaliti pobednik udaljen hiljadama kilometara od Srbije, a tragične brojke će vam zalediti krv u žilama
Pobednik pete sezone rijalitija "Elita", Dejan Dragojević, otputovao je u Meku kako bi ispunio jednu od najvažnijih verskih dužnosti u islamu, hadžiluk.
Prema islamskim propisima, svaki musliman je, ukoliko mu to dozvoljavaju finansijske mogućnosti i zdravstveno stanje, obavezan da barem jednom u životu obavi hodočašće u Saudijskoj Arabiji.
Vođen tim načelom, Dragojević je odlučio da krene put Meke, i to treći put, da još jednom ispuni ovu versku obavezu.
Poginulo 90.000
Inače, prema informacijama koje je objavio libanonski dnevnik Al-Akhbar, Saudijsko ministarstvo za javno zdravlje je objavilo poverljivi dokument prema kojem je od 2002. godine, pa do danas tokom hadža u Meki poginulo 90.000 hodočasnika.
Najveći broj žrtava zabeležen je 2015. godine, kada je u stampedu poginulo oko 7.000 ljudi, bilo od gušenja ili kao posledica pregaženja, kako prenosi 24sata.
Podsećamo, Dejan Dragojević je promenio veru dok je bio u braku sa Dalilom, kada je prešao iz pravoslavlja u islam.
Pogledajte dodatni snimak: