Pobednik pete sezone rijalitija "Elita", Dejan Dragojević, otputovao je u Meku kako bi ispunio jednu od najvažnijih verskih dužnosti u islamu, hadžiluk.

Prema islamskim propisima, svaki musliman je, ukoliko mu to dozvoljavaju finansijske mogućnosti i zdravstveno stanje, obavezan da barem jednom u životu obavi hodočašće u Saudijskoj Arabiji.

Vođen tim načelom, Dragojević je odlučio da krene put Meke, i to treći put, da još jednom ispuni ovu versku obavezu.

Inače, prema informacijama koje je objavio libanonski dnevnik Al-Akhbar, Saudijsko ministarstvo za javno zdravlje je objavilo poverljivi dokument prema kojem je od 2002. godine, pa do danas tokom hadža u Meki poginulo 90.000 hodočasnika.

Najveći broj žrtava zabeležen je 2015. godine, kada je u stampedu poginulo oko 7.000 ljudi, bilo od gušenja ili kao posledica pregaženja, kako prenosi 24sata.

Podsećamo, Dejan Dragojević je promenio veru dok je bio u braku sa Dalilom, kada je prešao iz pravoslavlja u islam.

