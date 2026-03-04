Slušaj vest

Udovica Saše Popović, Suzana Jovanović, danas je postala baka.

Prinovu su joj podarili sin Danijel i njegova supruga, koja je na svet donela zdravu devojčicu.

"Stiže nama mali anđeo, zvaće se Marta"

Značenje ime Marta

Ime Marta je veoma staro i potiče od armejske reči i znači "gospodarica", "dama" i "gospođa".

Marta je biblijsko ime i pojavljuje se u Novom zavetu, kao sestra Marije iz Betanije i Lazara

"Bog zna šta nam je potrebno"

- Bog vam uvek nešto da da vam tu tugu nekako nadomesti. Svaki put pričajući sa ljudima o njihovim životima čujem da je došlo

rođenje deteta. Bog zna šta je nama potrebno. Stiže jedan mali anđeo, samo što nije. Devojčica je i zvaće se Marta. Mislim da ona čeka da uđemo u mart i da ona ponosno nosi svoje ime - rekla je SuzanaPreplakala gledajući dokumentarac

Suzana je rekla da je pogledala dokumentarac i da je sve vreme plakala.

- Svi smo pogledali film i bilo je jako emotivno. Bilo je teško kad su pustili tizere, male segmente, a ne celi film. Ima tu lepig segmendata, gde se vidi da je Sale bio šaljivdžija, veseo čovek, koji je širio ljubav i radost. Bilo je i momenata gde nam je bilo jako teško. Pričamo o njemu kao da pričamo o nekom drugom. Meni je kao suprizi jako teško, a vidim da je i svima jako teško, njegovim, prijateljima, saradnicima - rekla je Suzana.