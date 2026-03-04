Slušaj vest

Iako je cela situacija uticala na njihov odmor, oni su se sad oglasili i otkrili da su trenutno dobro, a razlog tome je i to što su uspeli da kupe karte za povratak u Srbiju, iako su odmor morali da produže za nedelju dana.

1/5 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Printscreen Instagram

- Sada smo odlično, jer smo trenutno van opasnosti. Imali smo paniku i nije svejedno. Bilo je pitanje kako ćemo se vratiti kući i to nam je bilo najbitnije od svega, a sada kada smo već našli kako da se vratimo sada je mnogo lakše. Sve se ovo dešava – iskren je bio Darko, koji dodaje:

- Ovo sve će da promeni ceo svet, jer ovo nikome neće biti dobro. Nije ovo dobro ni za koga, ali na ovo ne može niko da utiče. Pratimo informacije oko svega ovoga, ali moram reći da je dosta toga veštačka inteligencija i stvarno dosta toga više ne mogu ni da raspoznam. Pratim sve i mogu reći da sam dva dana konstantno pratio što me je dosta i opteretilo – otkrio je on, dok Kaća otkrila da joj je velika olakšica što je upravo ćerka sa njima.

- Ne pratim ništa, jer neću da se opterećujem. Mnogo mi je lakše što smo svi ovde porodično, jer da je Srna sada u Srbiji i da moramo duže da ostanemo, kao što moramo ja bih verovatno poludela, jer bi me tražila mnogo i sada mi je iskreno lakše.

"Svi su se uplašili"

Najbliži su bili dodatno uplašeni zbog svih informacija koje su dobijali, ali sada se situacija dosta smirila.

- Ne zovu konstantno, svi su se uplašili, ali rekli smo im da ne brinu, jer smo našli način da se vratimo, a da to nije preko Dubaija. Dosta brinu, naravno – istakla je Kaća.

Zbog svih novonastalih okolnosti, njihov povratak u Srbiju će izgledati kao put oko sveta, što ih pomalo i raduje.

- Mi odavde pred sam kraj putovanja prelazimo u Singapur, jer tuda letimo i onda moramo odavde da idemo za Šri Lanku, pa onda za Singapur, pa za Istanbul i odatle za Beograd. Moram da kažem da je Darkova želja da obiđe i Singapur, tako da tamo idemo dan ranije, taman da obiđemo. Što se kaže sreća u nesreći, nešto ćemo i da vidimo – sa osmehom priča Kaća, dok Darko sa osmehom maše glavom.

- Jeste, sasvim se slažem sa svim ovim.

“Finansijski je jako teško“

1/5 Vidi galeriju Katarina i Darko Lazić na Maldivima Foto: Printscreen/Instagram

Mnoge javne ličnosti koje su na Maldivima ističu da je i finansijski sve dosta teško, jer je sve papreno skupo.

- Slažem se, finansijski je jako teško. Teško je baš, ali pare su ovde najmanje bitne i bitno je da stignemo živi i zdravi kući, a sve ostalo će doći – iskren je bio Darko i dodao da gusti raspored nastupa nije ugrožen zbog produžetka odmora.

- Hvala Bogu nisam morao da otkažem nastupe, jer sam uzeo odmor skoro mesec dana što je odlično. Nije odlično što se ovo desilo, ali je dobro što nisam morao da otkažem nastupe. Sve je okej što se tiče toga.

“Preselio bih se ovde i radio kao kuvar“

Na samom kraju, poznati folker otkrio je i da je već našao alternativu kada su saznali da su ostali zaglavljeni i da neće moći da se vrate u Srbiju.

- Nije da mi nije preseo, jer mi nije bilo sve jedno i najbitnije je bilo kako ćemo kući da se vratimo. Kada nam je agencija poslala da su našli let i kako da se vratimo, bez obzira što je to duži put tad mi je već laknulo i dosta smo se opustili. Nije mi preselo, ovde ništa ne može da presedne. Moram da kažem čak bi se ovde preselio i razmišljao sam ako se ne vratim da se ovde zaposlim kao kuvar i da perem sudove – sa osmehom priča Darko.

kurir.rs/blic

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: