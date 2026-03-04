Slušaj vest

Pevačica i udovica Saše Popovića, Suzana Jovanović, danas je postala baka.

Njena snajka Tijana se porodila i na svet donela devojčicu, a mi smo je tim povodom kontaktirali.

"Hvala vam puno na divnim čestitkama. Hvala dragom Bogu", poručila je Suza vidno srećna i uzbuđena.

Suzana Jovanović prisetila se pokojnog supruga i otkrila da ga je zamolila da večeras sve prođe kako treba Foto: Marko Karović

Značenje imena Marta

Ime Marta je veoma staro i potiče od armejske reči i znači "gospodarica", "dama" i "gospođa".

Marta je biblijsko ime i pojavljuje se u Novom zavetu, kao sestra Marije iz Betanije i Lazara.

"Beba joj je uteha"

Kum i dugogodišnji prijatelj Saše Popovića, Dejan Ćirković Ćira, rekao je nedavno da je Suzani unuče uteha u teškim trenucima nakon Sašine smrti.

"Koliko može da joj to bude uteha, ali da. Ja sam joj rekao kako je bar malo Bog pogledao, da joj ublaži malo taj bol. Ima Boga, dao ti unuče, Tijana svaki dan treba da se porodi, može danas, za tri dana, pet... Ali tu je. U principu potrefilo se kad je godišnjica da dobije neku radost. Na jednom mestu ti život uzme, a na drugom da", ispričao je Ćirković.

