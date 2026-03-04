OVO JE SNAJKA SAŠE POPOVIĆA! Danijelova supruga otkrila kako se Saša ponašao prema njoj: „Od prvog dana…“
Udovica Saše Popovića, pevačica Suzana Jovanović danas je postala baka.
Njen sin Danijel i supruga Tijana dobili su naslednicu, kojoj su dali ime Marta, kako je ranije najavljeno.
Tijana se profesionalno bavi šminkanjem, a nedavno se pojavila i u dokumentarnom filmu o životu i karijeri Saše Popovića.
Tijana o Saši Popoviću
– Za mene je on predstavljao podršku, oslonac, sigurnost. Bio je čovek otvorenog, širokog srca. Od prvog momenta kad smo se upoznali prihvatio me je kao člana porodice i nikada nisam osetila da tu ne pripadam - rekla je Tijana, nakon čega je dodala:
– Uvek je davao, što materijalno, što emotivno. Podjednako i svojoj deci i meni. Ni u čemu nas nije razdvajao. Kako su oni nešto dobili, tako i ja - priznala je Danijelova supruga.
Oglasila se Suzana jovanović
Suzana je kratko poručila da je porođaj prošao kako treba.
- Hvala vam na čestitkama. Sa bebom i mamom je sve u redu, hvala dragom Bogu - rekla je ona.
Značenje imena Marta
Ime Marta je veoma staro i potiče od armejske reči i znači "gospodarica", "dama" i "gospođa".
Marta je biblijsko ime i pojavljuje se u Novom zavetu, kao sestra Marije iz Betanije i Lazara.