Udovica Saše Popovića, pevačica Suzana Jovanović danas je postala baka.

Njen sin Danijel i supruga Tijana dobili su naslednicu, kojoj su dali ime Marta, kako je ranije najavljeno.

suzana sasa.jpg
Foto: Nemanja Nikolić

Tijana se profesionalno bavi šminkanjem, a nedavno se pojavila i u dokumentarnom filmu o životu i karijeri Saše Popovića.

Tijana o Saši Popoviću

– Za mene je on predstavljao podršku, oslonac, sigurnost. Bio je čovek otvorenog, širokog srca. Od prvog momenta kad smo se upoznali prihvatio me je kao člana porodice i nikada nisam osetila da tu ne pripadam - rekla je Tijana, nakon čega je dodala:

Snajka Saše Popovića Foto: Kurir

– Uvek je davao, što materijalno, što emotivno. Podjednako i svojoj deci i meni. Ni u čemu nas nije razdvajao. Kako su oni nešto dobili, tako i ja - priznala je Danijelova supruga.

Oglasila se Suzana jovanović

Suzana je kratko poručila da je porođaj prošao kako treba.

- Hvala vam na čestitkama. Sa bebom i mamom je sve u redu, hvala dragom Bogu - rekla je ona.

Suzana Jovanović  Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen TV Pink, Kurir Televizija

Značenje imena Marta

Ime Marta je veoma staro i potiče od armejske reči i znači "gospodarica", "dama" i "gospođa".

Marta je biblijsko ime i pojavljuje se u Novom zavetu, kao sestra Marije iz Betanije i Lazara.

