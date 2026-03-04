Slušaj vest

Pevač Uroš Živković stao je na stranu koleginice Milice Todorović i demantovao da je osudio pevačicu zbog oca njenog sina Bogdana.

Nakon što se u javnosti podigla velika prašina zbog pevačice Milica Todorović, koja je nedavno na svet donela sina Bogdana, a čiji je otac oženjen muškarac, oglasio se i pevač Uroš Živković.

Iako je ranije izjavio da ne podržava veze sa oženjenim muškarcima, Živković je sada istakao da Milicu lično nikada nije osuđivao i da joj želi svu sreću.

- Ne, to nije istina. Prvo sam joj čestitao, ona je baš taj tip, mislim da će se snaći sjajno - rekao je pevač gostujući u emisiji Amidži šou.

On je dodao da nema nameru da komentariše tuđe izbore.

- Nikada je nisam osuđivao, pa neću ni sada. Ja joj želim svu sreću. Gledajte ljudi malo svoje dvorište, to su najlepše stvari na svetu. Ja sam skoro postao otac - poručio je Živković.

"Ne podržavam da je neko u vezi sa zauzetim muškarcem"

Podsetimo, Uroš je nedavno progovorio o oženjenom ocu deteta Milice Todorović, koja se nedavno porodila i na svet donela dečaka Bogdana, te je tad istakao da ne podržava paralelne veze.

- Čestitam Milici, nismo u kontaktu. Ona je sjajan lik, biće divna majka, puna pozitivne energije. Čestitam i ocu naravno.

- Iskreno ne podržavam da je neko u vezi sa zauzetim muškarcem. Mislim da dvoje ljudi treba da se sretnu u pravo vreme, ako dođe neka ljubav, treba da se završi ono što je bilo pre, pa otići dalje kroz život. Ne podržavam paralelne veze, brakove, možda ljudi imaju neke pravne i sudske sporove koji nisu rešeni, pa su zvanično udati ili oženjeni, a dugo nisu zajedno.

