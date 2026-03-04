Slušaj vest

Kako je Anita Stanojlović raskrinkala aferu "srce" i otkrila na koje načine sve Mina Vrbaški, kako je rekla, "vuče" Viktora Gagića za nos, usledile su trzavice, pa i raskid u ovoj ljubavi, a mi smo ovim povodom stupili u kontakt sa njenom majkom, Ivanom Vrbaški, kako bi čuli njen komentar na ovu celokupnu situaciju!

Podsetimo, Anita je tokom emisije "Pitanja novinara" ponovo sinoć ukazala na to kako Mina svom dečku Viktoru Gagiću radi iza leđa, te je u emisiju donela Minin stari privezak za bubicu koju je, prema njenoj priči, skinula kada je na poklon dobila nove priveske. Anita je pokazala privezak u kameru, a Mina je demantovala Anitu, istakavši da taj privezak nije njen, te da ga nikada nije nosila.

Sada, kako je ovo produbilo sukob Mine i Anite, ali i tako poljuljalo odnos Mine i Viktora, mediji su pozvali Ivanu Vrbaški, Mininu majku, kako bi čuli njen sud o ovoj situaciji.

- Sve sto mogu da kazem je da nista nenormalno da neko zaboravi u trenutku nesto. Uzasno mi je sto se ljudi bave stvarima, a ne razmisljaju da neduzni ljudi mogu da ostanu bez posla, ali naravno, sve za kadar i rijaliti. Afera "srce" ne postoji, jer svaki taj privezak drugarica i ja smo licno kupovale...Bukvalno svaki - bilo je sve što je Ivana rekla.

1/7 Vidi galeriju Mina Vrbaški i Viktor Gagić Foto: Printscreen YouTube

"Animir dama i ortodoksni lažov"

Podsetimo, ovim povodom se oglasila i Anitina drugarica i PR, Tamara Radoman, oglasila se na Anitinom Instagram profilu, te je tako žestoko udarila po Mini.

- Pretrpali ste mi inboks snimcima dotične animir dame koja širi laži i izmišljotine na račun Anitinog imena i spominje izmišljeno obezbedjenje, kako bi oprala sebe od sopstvenih laži. Zaista ne bih pridavala previše značaja devojci koja je ortodoksni manipulator i lažov, i osobi koja se kune u sveto i laže, već i sama njena profesija iz prošlosti govori dovoljno o njoj. Sve o čemu je danas pričala dokazaće u ustanovama u kojima se odgovara za sve ove izrečene laži - napisala je Tamara na Instagram storiju.

Pogledajte dodatni snimak: