OVO LEPOTICA JE SNAJA SUZANI JOVANOVIĆ! Radi na mestu koje svi znamo, a evo kakav je odnos imala sa Popovićem
Sin Suzane Jovanović, Danijel, danas je postao otac devojčice. Njegova supruga Tijana je na svet donela devojčicu kojoj su dali ime Marta, a ponosna baka nije krila sreću zbog radosnih vesti. Inače, o Danijelovom privatnom životu se malo zna, a njegova žena se nedavno pojavila pred kamerama.
Tijana je u poodmakloj trudnoći govorila o Saši Popoviću u dokumentarcu koji je snimljen u njegovu čast.
Ovo je snajka Saše Popovića
- Za mene on predstavlja podršku, oslonac, sigurnost. Nekako je bio čovek otvoreno i širokog srca. Od prvog momenta kad smo se upoznali nekako me je prihvatio kao člana porodice i nikad nisam osećala da tu ne pripadam. Prihvatiš ga, a da ga i ne poznaješ. Prihvatiš ga kao svog. -Uvek je davao, što materijalno, što emotivno, podjednako i svojoj deci i meni. Ni u čemu nas nije razdvajao. Kako su oni nešto dobili, tako sam i ja nešto dobila - rekla je tada ona.
Radi na Grandu
Danijelova žena, Tijana završila je Ekonomski fakultet, ali se ne bavi strukom već godinama radi u Grandu kao šminkerka.
Inače, Saša i Suzana su 2022. godine organizovali svadbu Danijelu i Tijani na kojoj se okupila čitava estrada.
