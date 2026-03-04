Slušaj vest

Sin Suzane Jovanović, Danijel, danas je postao otac devojčice. Njegova supruga Tijana je na svet donela devojčicu kojoj su dali ime Marta, a ponosna baka nije krila sreću zbog radosnih vesti. Inače, Suzanin život je bio filmski.

Prva četiri razreda osnovne škole završila je u Ralji, a od petog do osmog razreda išla je u školu u Radinac. U osnovnoj školi je bila odličan učenik i pevala u školskom horu.

Njen talenat otkrio je profesor Predrag i to kada su spremali priredbu za dan škole. Dok je sa ostalim dečacima i devojčicama uvežbavala pesmu, Suzana kaže da je bila najglasnija, pa ju je profesor postavio za solistu.

Premda je uživala u pevanju, bila je stidljiva pa joj je ovaj zadatak vrlo teško pao. Kada je shvatila da može dobro da peva narodne pesme počela je da se prijavljuje na lokalna muzička takmičenja, a sa petnaest godina prvi put je pevala na svadbi.

Srednja škola

Srednju trgovačku školu završila je zbog roditelja, ali je oduvek znala da je njen životni put muzika.

– Znala sam da je muzika moj život. Školu sam završila zbog mame i tate, da mi ne zvocaju. jednostavno sam se raspitala šta se najbrže zašava, rekli su mi trgovačka i odlučila sam… e daj to ću upisati. Nakon toga sam krenula ozbiljno da radim i zarađujem i tada sam sakupila pare i finansirala sam svoju prvu ploču.

Još kao srednjoškolka počela je da se prijavljuje na takmičenja, ali priznaje da nikada nije osvojila prvo mesto. Uglavnom je bila druga ili treća. Otac je redovno vozio na nastupe, a na jednom od njih upoznala je legendarnog Boru Dugića, koji je odmah uvideo njen talenat i obećao da će joj pomoći da snimi pesmu koju je lično napisao.

Sa osamnaest godina Suzana se ostvarila u ulozi majke i donela na svet svog sina Danijela, ali malo o zna šta se zapravo dešavalo u tom periodu i zbog čega je kasnije rešila da stavi tačku na ljubav sa svojim tadašnjim izabranikom.

-To je bila neka prva mladalačka ljubav, ozbiljna, znate ono kada vidite nekog i odlepite onako prvi put ozbiljno. Do tada su bile prolazne simpatije. Odmah sam se udala, rodila sina i još brže se razvela- isprčala je Suzana kojoj su roditelji bili tada najveća podrška i čuvali njenog sina dok je ona radila.

Zbog numere „Maramče svileno“ 1993. godine je od potpuno anonimne pevačice, postala ona čiji glas se mogao čuti i na radiju.

Iste godine snimila je album „Nekad si mi bio nada“ u izdanju izdavačke kuće „Diskos“. Na albumu se našlo osam pesama, od kojih su se izdvojile „Sele Jele, što se ne udaješ“, „Nekad si mi bio nada“, „Kaži mi, kaži“ i druge.

Već 1994. godine Suzana je objavila drugi album pod naslovom „Rođeni u pravo vreme“ koji je uradila u saradnji sa Miletom Basom, osnivačem „Južnog vetra“.

Kada je tek počela da sarađuje sa Južnim vetrom kaže da je imala ogromnu tremu, jer su njihovi pevači Šemsa Suljaković, Dragana Mirković, Mile Kitić i drugi u to vreme „žarili i palili“ širom Srbije. Uprkos tome, Suzana se dobro snašla, a naslovna pesma postala je veliki hit, koji se i danas vrlo rado sluša. Ovaj album se smatra jednim od najuspešnijih u njenoj karijeri.

Tradiciju da svake godine objavljuje novi album Jovanovićeva je nastavila i dalje, pa je 1995. godine sa Južnim Vetrom objavila album „Poslaću ti ljubav“, a osim naslovne pesme, veliku popularnost stekla je pesma „Baš takvog te volim“ i „Oteću te nekoj“.

Sledeće godine je prekinula saradnju s Južnim vetrom i počela da sarađuje sa produkcijskom kućom „ZAM“. Te godine snimila je album „Plakala bih i bez suza“. I na ovom albumu je bilo osam pesama, a upravo je „Plakala bih i bez suza“ bila jedna od najslušanijih na radiju i televiziji. Osim te pesme, veliku popularnost su stekle numere „Zavodnik“, „Imati pa nemati“, „Džabe care“ i „Ne sme ništa da me slomi“.

Upoznala Sašu

Iste godine upoznala je i Sašu Popovića o kome je u početku imala mišljenje da je ženskaroš zbog nastpisa koje je čitala u novinama, da bi je ubrzo osvojio jednim šmekerskim gestom kada joj je hitno trebao prevoz do Jagodine gde je imala zakazanu tezgu.

– Obradovala sam se kao dete, nisam mogla da verujem da će čovek da ostavi sve svoje obaveze i da dođe još u Jagodinu da me vozi. I naravno ja se oduševim gestom i pažnjom koju mi je poklonio– ispričala je jednom prilikom za Gran, a par je 1997. stao na ludi kamen.

Ovo je snajka Saše Popovića

Inače, Tijana je u poodmakloj trudnoći govorila o Saši Popoviću u dokumentarcu koji je snimljen u njegovu čast.

- Za mene on predstavlja podršku, oslonac, sigurnost. Nekako je bio čovek otvoreno i širokog srca. Od prvog momenta kad smo se upoznali nekako me je prihvatio kao člana porodice i nikad nisam osećala da tu ne pripadam. Prihvatiš ga, a da ga i ne poznaješ. Prihvatiš ga kao svog. -Uvek je davao, što materijalno, što emotivno, podjednako i svojoj deci i meni. Ni u čemu nas nije razdvajao. Kako su oni nešto dobili, tako sam i ja nešto dobila - rekla je tada ona.

