Haos u rijalitiju Elita 9, ponovo je eskalirao u spavaćoj sobi, kada je verbalni sukob prerastao u ozbiljno koškanje i fizički obračun.

U centru drame našli su se Bora Santana, kao i Nerio Ružanji, Hana Duvnjak i Anastasija Brčić.

U jednom trenutku, nakon novih provokacija, Bora je nasrnuo na Nerija, zbog čega je intervenisalo obezbeđenje.

Članovi obezbeđenja ubrzo su ušli u spavaću sobu i izveli Boru, pokušavajući da zaustave dalje incidente. Ipak, ni tada se tenzija nije smirila. On je nastavio da nasrće i pokušava da se probije do suprotne strane, dok su članovi obezbeđenja napravili živi zid kako bi sprečili novi fizički kontakt.

Tokom jednog od pokušaja da se probije, Santana se odbio od obezbeđenja i pao na sto, nakon čega je optuživao pripadnike obezbeđenja da su ga gurnuli i povredili. Nakon toga, izbačen je iz Bele kuće, ali je i dalje vikao da ga tuku i tvrdio da je povređen, te niko nije mogao da ga smiri.

Žestoka svađa Bore i Terze: "Bio si sa Milicom na afterima"

Podsetimo, Bora Santana nedavno se sukobio sa Terzom tokom podele budžeta. Njih dvojica su u celu svađu umešali i majku Terzinog deteta, Milicu Veličković.

- Trebalo je da krenem od Sofije, a krenuću od Bore, kakav problem ti imaš sa mnom? Kome ćeš ti da otvaraš glavu kamenjem - naveo je Terza.

- Pa ako kreneš od mene - naveo je Bora.

Bora Santana Foto: Boba Nikolić



- Ti si rekao da sam ja mangup koji je napravio dete vašoj devojci, to su vaši odnosi, nisam bio s vama na afterima, potvrdio si da si bio sa njom ( Milicom Veličković) na afterima, da ste ti, Filip i Gastoz bili sa njom, svi su čuli da je ona "vaša devojka", šta to znači - rekao je Terza i dodao:

- Ti si u prvoj sezoni si bio potrčko Mikija Đuričića - istakao je on.

- Ti si prvi put ispao posle dva meseca, posle si ušao, napravio dete - rekao je Santana.

- Ti si bio sa Macom Diskrecijom, koja se bavi znamo čime - naveo je Terza.

- Je l' neka tvoja devojka bolja od Mace Diskrecije? Ma p**i mi k***c, ti si p****tina! Evo vidite šta radi jedan mali klošar - rekao je Bora.

- Tebe vode na svadbama da budeš cirkus mečka - dodao je Terza.