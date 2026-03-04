Slušaj vest

Voditeljka Sanja Kužet (42) porodila se pre dve godine i na svet donela sina Vuka. Ona se tokom trudnoće i nakon porođaja u potpunosti posvetila porodici, povukla se sa malih ekrana i odlučila da uživa u trenucima sa bebom. Sada je na Instagramu podelila niz fotografija sa porodičnog odmora.

Sanja Kužet objavila je fotke sa Kopaonika, a ovo je malom Vuku ujedno i prvo zimovanje. Lepa voditeljka je pokazala kako sa naslednikom uživa u zimskim čarolijama.

Foto: Printscreen

Oni su se valjali u snegu, igrali, sankali, a voditeljka se nakon pauze odlučila da stane na skije.

-Bili smo porodično na skijanju. Svima je bilo lepo, a deci najlepše. Dve godine sam pravila pauzu sa skijanjem zbog trudnoće, pa sam se se zaželela - rekla je Sanja za "Grand".

Ima brak iza sebe

Podsetimo, Sanja iz prvog braka ima sina Andriju, dok je sa sadašnjim partnerom dobila dvojicu sinova - Strahinju i Vuka.

Partnera Nemanju Živojinovića, inače danas direktora marketinga u jednoj auto kući, voditeljka ne eksponira u medijima, a na pitanje da li ga krije od javnosti i zašto se nije pojavio u finalu "Zvezda Granda" kada je ona vodila program, rekla je:

- Ma ne, mi smo dugo zajedno. Normalno se krećemo i izlazimo, nema tu razloga da bilo ko koga krije. Samo prosto mislim da njemu nije mesto na finalu. To je moje radno mesto i zaista nikada nije dolazio na moj posao. To nije ni deo njegove profesije, ali kada nas na nekim događajima vide zajedno, tu nije nikakav problem i da nas uslikaju - rekla je ona.

