U svetu gde se uspeh meri brzinom zaborava, lider Hype porodiceSaša Mirković stoji stameno kao neuništiva tvrđava profesionalizma.

Lider koji je od pravnika postao najmoćnije ime regionalne produkcije u ekskluzivnom razgovoru povodom muzičkog spektakla „Hype zvezde“, otvorio je dušu o svom putu, saradnicima i beskompromisnoj viziji koja je promenila pravila igre.

Ovo nije samo intervju – ovo je manifest stručnjaka koji ne priznaje poraz.

„Nakon višegodišnjeg truda, ne želim biti lažno skroman“, započeo je Mirković, te dodao:

„U medicini kažu – prvo imaš ime, pa nadogradnju, pa postaneš primarijus. Smatram da je ovo početak kraja jedne ere i rađanje nove, producentske dominacije. Iako sam po obrazovanju magistar, u ovom poslu sebe smatram profesorom doktorom. Za razliku od raznih ‘kriminalaca’ koji pokušavaju da glume menadžere, ja iza svog rada stojim imenom, prezimenom i rezultatima koji su merljivi.“

Mirković ponosno ističe da pripada „staroj školi“ koja je znala da ceni zanat. Učio je od najvećih – Nikše Radeta, Milana Ševića, Slobe Momina i legendarnog Vladimira Mihaljeka iz Zagreba. No, jedan trenutak bio je presudan.

Miroslav me je uveo u posao

„Zahvaljujući Miroslavu Iliću ušao sam u ovaj posao. On je tada, gledajući mladog pravnika, rekao: ‘Ovaj mali će biti najbolji’. Danas, decenijama kasnije, vidimo da su se njegove reči obistinile. Ponosan sam na saradnju s Vesnom Zmijanac, Novkovićem, Acom, Mirom i Bokijem. Hvala reditelju Kramariću i celom Hype timu, vi ste moja snaga!“

Porodica kao temelj: „Moja deca su obični radnici, ovde nema privilegija“

Iako je na čelu carstva, Mirković ne dopušta foliranje. U njegovoj firmi vlada disciplina, a to osećaju i njegovi najbliži.

„Drago mi je da mladi imaju priliku da uče od mene. Tu su i moj sin i ćerka, ali neka se zna – oni su ovde obični radnici, baš kao i svi vi. Kod mene nema protekcije, samo rad, upornost i rezultat. Kreativnost bez upornosti ne vredi ništa, a ja sam dokaz da se svaka ideja može realizovati ako si dovoljno tvrdoglav i uporan.“

Bratstvo s Lukasom: „Ja sam mu drug i brat, ali kocku ne dopuštam!“

O odnosu s Acom Lukasom ispisane su stranice, no Mirković stvari postavlja na svoje mesto.

„Nisam strog, ja sam pravedan. Zna se kuda ide svaki dinar. Aci ne dam da se kocka! Mnogo puta sam vraćao njegove dugove jer mi je on drug i brat, ali red se mora znati. Mnogima ne odgovara moja pravičnost jer se boje ‘povećala’ pod koje dolaze, ali ja ne znam drugačije nego iskreno, pravedno i direktno.“

U projektu „Hype Zvezde“, Mirković je povukao potez koji je šokirao industriju – zabranio je sponzore.

„Ko ne rizikuje, ne profitira. Hype je sada u fazi kad smo kao dete koje je krenulo u vrtić, ali smo već prerasli celu regiju. Zabranio sam sponzore jer želim da Hype ovo izgura potpuno sam, bez spoljašnjih uticaja. Želim čist, kulturan put, bez jeftinih skandala. Mi smo sila koja samu sebe finansira i diktira trendove!“

Nakon svega što ste pročitali, jasno je samo jedno – istorija se piše upravo sada! Granice su pomerene, maske su pale, a regionalna scena više nikada neće biti ista. Večeras na glamuroznoj pozornici „Hype Zvezda“ ne gledate samo takmičenje, gledate borbu za opstanak pod budnim okom najstrožeg i najstručnijeg žirija na Balkanu. Ne propustite!

