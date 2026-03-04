Slušaj vest

Sava Džehverović, brat pevačice Teodore Džehverović - i u jeku drame u Dubaiju boravi tamo sa svojom porodicom. Sa poznatom sestrom i majkom, s druge strane, u stalnom je kontaktu.

Udruženim snagama sa suprugom Adrianom pronalazi razne načine kako da ih uveri da ne brinu, uzimajući u obzir da trenutno nisu u opasnosti.

1/7 Vidi galeriju Savo Džehverović i Adriana Kadar uživaju u zalasku sunca u pustinji Foto: Printscreen Instagram

- Malopre sam videla snimak, poslali su, da ne brinemo. Puno je igralište dece, jako mi je drago da se osećaju bezbedno i da je sve okej. Non-stop smo na vezi, nimalo nije svejedno kada čitamo sve to. Dva sata smo na vezi, ništa, ćutimo, ali samo da znam da su okej i tako nam dokažu da je sve u redu... - ispričala je Teodora.

Njena i Savina majka, Goca, ipak bi volela kada bi se oni vratili za Srbiju.

- Naravno da ih je mama zvala da se vrate, zove ih po tri, četiri puta, pitamo ima li novosti i da li je sve u redu. Neverovatno šta sve čoveka može da zadesi preko noći... - prokomentarisala je potom pevačica.

Džehva radila kao čistačica

Ipak, ovu mladu pevačicu život nije uvek mazio. Zajedno sa svojom majkom latila se najtežih poslova samo da bi preživele.

Gordana Džehverović, majka popularne pevačice ispričala je jednom prilikom da ju je sestra izbacila iz kuće, zbog čega se sa decom preselila u Pančevo.

1/5 Vidi galeriju Teodora Džehverović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Kad su sestre htele da me pošalju u ludnicu otišla sam s decom u Pančevo iz Kačareva i postala sam podstanar. Kada sam ušla u zgradu u koju sam se uselila, videla sam da je sve prljavo i zapušteno, pa sam sa Teodorom rešila da sve to počistim. Ubrzo nakon toga sam se dogovorila sa stanarima da to radimo redovno za platu što nam je dobro došlo za plaćanje režija - istakla je Gordana, nakon čega nisu izostali komentari tviteraša.

- Teodora je bila čistačica (pre popularnosti) - začuđeno su konstatovali, a onda i pohvalili njenu borbu kroz život.

kurir.rs/blic