Udovica Saše Popovića, pevačica Suzana Jovanović danas je postala baka. Njen sin Danijel i supruga Tijana dobili su naslednicu, kojoj su dali ime Marta, kako je Suzana već otkrila u intervjuu za medije nakon jednogodišnjeg pomena Saši.

Ponosna baka večeras je u domu Popovića na Bežanijskoj kosi organizovala slavlje povodom rođenja unuke Marte.

Ko je sa estrade prvi stigao?

Među prvima su na slavlje pristigli prijatelji Popovića, koji su u rukama nosili balone, a zatim i pevač Dragan Kojić Keba sa suprugom Oljom, koji su inače i njihove komšije.

Tužan prizor

Sašina umrlica još na kapiji porodične kuće

Inače, sa kapije porodične kuće Popovića, još nije skinuta Sašina umrlica. Jednogodišnji pomen Popoviću održan je prošle subote na Novom bežanijskom groblju, a tom prilikom udovica Suzana progovorila je o tome koliko joj Saša nedostaje, ali i o tome da je nakon ogromne tuge u njihovom domu zavladala radost zbog prinove.

