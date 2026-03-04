Slušaj vest

Udovica estradnog maga Saše Popovića, pevačica Suzana Jovanović danas je postala baka. Njen sin Danijel i supruga Tijana dobili su naslednicu, kojoj su dali ime Marta, kako je Suzana već otkrila u intervjuu za medije nakon jednogodišnjeg pomena Saši.

Ponosna baka večeras je u domu Popovića na Bežanijskoj kosi organizovala slavlje povodom rođenja unuke Marte.

Među prvima su na slavlje pristigli porodični prijatelji, a za njima i pevač Dragan Kojić Keba sa suprugom OIjom, kao i estradni menadžer Bane Obradović. Nakon njih užurbano je pristigao i ponosni tata Danijel.

- Odličan je osećaj - poručio je kratko Danijel i užurbano ušao u kuću.

Suzana se oglasila za Kurir

"Hvala vam puno na divnim čestitkama. Hvala dragom Bogu", poručila je Suza vidno srećna i uzbuđena.

"Beba joj je uteha"

Kum i dugogodišnji prijatelj Saše Popovića, Dejan Ćirković Ćira, rekao je nedavno da je Suzani unuče uteha u teškim trenucima nakon Sašine smrti.

"Koliko može da joj to bude uteha, ali da. Ja sam joj rekao kako je bar malo Bog pogledao, da joj ublaži malo taj bol. Ima Boga, dao ti unuče, Tijana svaki dan treba da se porodi, može danas, za tri dana, pet... Ali tu je. U principu potrefilo se kad je godišnjica da dobije neku radost. Na jednom mestu ti život uzme, a na drugom da", ispričao je Ćirković.

