Na jednom Instagram nalogu trenutno se emituje razgovor sa Aleksandrom Kosom, menadžerom i stručnjakom za odnose sa javnošću, koji je u javnosti poznat i kao cimer političara Čedomir Jovanović.

Tokom razgovora, Kos se osvrnuo na spekulacije da je svojevremeno učestvovao u rijaliti programu Parovi, što je odlučno demantovao, objasnivši kako je zapravo došlo do njegovog pojavljivanja na Hepi televizija.

Aleksandar Kos zaštitio Čedu Foto: Printscrean, Instagram/coa_kos, Kurir.rs/Petar Aleksić

O rijalitiju

Nikada nisam bio u rijalitiju. Sarađivao sam sa Mira Škorić, išao sam da proverim da li je okej zvuk, da li su se momci iz njenog benda montirali i onda je ispalo da sam bio u rijalitiju. Ne znači da ne bih učestvovao - rekao je Kos, a potom dodao:

Meni mnogi kažu da imam svoj sopstveni rijaliti.

kurir / srbija danas, Sara Stojković

