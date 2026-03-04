Na jednom Instagram nalogu trenutno se emituje razgovor sa Aleksandrom Kosom , menadžerom i stručnjakom za odnose sa javnošću, koji je u javnosti poznat i kao cimer političara Čedomir Jovanović .

Tokom razgovora, Kos se osvrnuo na spekulacije da je svojevremeno učestvovao u rijaliti programu Parovi, što je odlučno demantovao, objasnivši kako je zapravo došlo do njegovog pojavljivanja na Hepi televizija.

O rijalitiju

Nikada nisam bio u rijalitiju. Sarađivao sam sa Mira Škorić, išao sam da proverim da li je okej zvuk, da li su se momci iz njenog benda montirali i onda je ispalo da sam bio u rijalitiju. Ne znači da ne bih učestvovao - rekao je Kos, a potom dodao: