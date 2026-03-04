Slušaj vest

Makеdonski pevač Daniel Kajmakoski, poznatiji publici kao pobednik prve sezone X Factor Adria, pre samo nekoliko nedelja bio je u centru šokantne priče kada je otet u Beogradu neposredno nakon jednog nastupa. 

Ipak, i pored svega što je doživeo, Danijel se nije povukao sa scene.

Nastavio život normalno

Nastup Daniela Kajmakoskog Foto: Kurir

Kurirova ekipa je zabeležila pevačev nastup u jednom popularnom beogradskom lokalu, gde se pojavio elegantno obučen.

Na bini nije bio sam, uz njega je nastupao tim iskusnih muzičara, koji su uz Danijela izvodili energične i emotivne kompozicije pred publikom. 

Mnogi su primetili da mu poslednji događaj nije oduzeo osmeh sa lica, deluje koncentrisano i zahvalno gostima, kao da kroz muziku šalje poruku da njegove profesionalne obaveze i ljubav prema publici nisu nestale uprkos traumatičnim trenucima.

Usnimili smo ga prvi put javno nakon otmice Izvor: Kurir

Otmica

Podsetimo, grupa nepoznatih počinilaca presrela ga je posle koncerta, vezala i pokušala da ga prisilno odvede tražeći otkup, što je završilo dramatičnom potragom policije i njegovim oslobađanjem u smrskanom automobilu kraj Rume.

Ne propustiteStars"PROLAZI KROZ TEŽAK PERIOD!" Koleginica Jovana Pajić otkrila kako se oseća Milica Todorović - Ne treba da se širi...
jovana pajić milica todorović
Stars"NE MOŽEMO DA NAGAĐAMO" Advokat Daniela Kajmakoskog otkrio detalje o osumnjičenima, evo i kako se pevač oseća: Psihičko stanje trenutno je...
Daniel Kajmakoski
StarsSAMO SAT VREMENA PRE OTMICE UVESELJAVAO PUBLIKU: Isplivali snimci: Daniel pevao u elitnom restoranu, pre nego što je kidnapovan (VIDEO)
Danijel Kajmakoski
StarsOTELI GA I TRAŽILI MU 20.000 EVRA, A ON 25.000 POKLONIO SAMOHRANOJ MAJCI: Daniel Kajmakoski nagradu iz šou programa dao u humanitarne svrhe
daniel-kajmakoski-damir-dervisagic.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

28.02.2026. STARS EP587 Izvor: Kurir TV