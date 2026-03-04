Slušaj vest

Makеdonski pevač Daniel Kajmakoski, poznatiji publici kao pobednik prve sezone X Factor Adria, pre samo nekoliko nedelja bio je u centru šokantne priče kada je otet u Beogradu neposredno nakon jednog nastupa.

Ipak, i pored svega što je doživeo, Danijel se nije povukao sa scene.

Nastavio život normalno

Kurirova ekipa je zabeležila pevačev nastup u jednom popularnom beogradskom lokalu, gde se pojavio elegantno obučen.

Na bini nije bio sam, uz njega je nastupao tim iskusnih muzičara, koji su uz Danijela izvodili energične i emotivne kompozicije pred publikom.

Mnogi su primetili da mu poslednji događaj nije oduzeo osmeh sa lica, deluje koncentrisano i zahvalno gostima, kao da kroz muziku šalje poruku da njegove profesionalne obaveze i ljubav prema publici nisu nestale uprkos traumatičnim trenucima.

Otmica

Podsetimo, grupa nepoznatih počinilaca presrela ga je posle koncerta, vezala i pokušala da ga prisilno odvede tražeći otkup, što je završilo dramatičnom potragom policije i njegovim oslobađanjem u smrskanom automobilu kraj Rume.

