Haos u rijalitiju Elita 9 ponovo je eskalirao jutros u spavaćoj sobi nakon žurke, kada je verbalni sukob prerastao u ozbiljno koškanje i fizički obračun.

U centru drame našli su se Bora Santana, kao i Nerio Ružanji, Hana Duvnjak i Anastasija Brčić. U jednom trenutku Santana je fizički nasrnuo na cimera, nakon čega je došlo do žestokog sukoba.

U centru drame našli su se Bora Santana, kao i Nerio Ružanji, Hana Duvnjak i Anastasija Brčić.

Stranica koja prati aktuelna dešavanja u rijalitiju potom je objavila Nerijevu fotografiju na kojoj se vidi modrica i podliv ispod levog oka, dok on deluje vidno iscrpljeno i potišteno nakon cele situacije.

Santana se ni posle incidenta nije smirio, sve vreme je pretio Hani i njenom vereniku, tvrdeći da ga je i ona udarila, te poručivao da će im se osvetiti.

Ona ne krije da strahuje od mogućnosti da je ih ponovo napadne, zbog čega je tokom celog dana vidno uznemirena, a podsećanja radi, tokom sukoba je tvrdila da je Bora "razbio oko" Neriju, što je on kasnije i potvrdio, navodeći da mu je gurnuo prst u oko u, kako je rekao, "želji da mu ga iskopa".

Žestoka svađa Bore i Terze: "Bio si sa Milicom na afterima"

Podsetimo, Bora Santana nedavno se sukobio sa Terzom tokom podele budžeta. Njih dvojica su u celu svađu umešali i majku Terzinog deteta, Milicu Veličković.

- Trebalo je da krenem od Sofije, a krenuću od Bore, kakav problem ti imaš sa mnom? Kome ćeš ti da otvaraš glavu kamenjem - naveo je Terza.

- Pa ako kreneš od mene - naveo je Bora.

Bora Santana

- Ti si rekao da sam ja mangup koji je napravio dete vašoj devojci, to su vaši odnosi, nisam bio s vama na afterima, potvrdio si da si bio sa njom ( Milicom Veličković) na afterima, da ste ti, Filip i Gastoz bili sa njom, svi su čuli da je ona "vaša devojka", šta to znači - rekao je Terza i dodao:

- Ti si u prvoj sezoni si bio potrčko Mikija Đuričića - istakao je on.

- Ti si prvi put ispao posle dva meseca, posle si ušao, napravio dete - rekao je Santana.

- Ti si bio sa Macom Diskrecijom, koja se bavi znamo čime - naveo je Terza.

- Je l' neka tvoja devojka bolja od Mace Diskrecije? Ma p**i mi k***c, ti si p****tina! Evo vidite šta radi jedan mali klošar - rekao je Bora.

- Tebe vode na svadbama da budeš cirkus mečka - dodao je Terza.