Radomir Marinković Taki - otac zadrugarke Maje Marinković - nedavno je morao na hitnu operaciju, pošto mu je otkriven kamen u žuči. Izašavši iz bolnice, kako je istakao za jedne medije, "klubove je zamenio prirodom".

Zatečen na Kalemegdanu, priznao je da u poslednje vreme i nije bio u prilici da posebno isprati "Elitu 9", ali svakako je siguran "da rijaliti ne može bez njegove naslednice".

- Sreli smo se spontano ovde, doktori su mi rekli da što više šetam, tako da sada vreme provodim u prirodi. Imao sam malu lekarsku intervenciju, jer su mi našli kamen u žuči, tako da sada sam često ovde i klubove sam zamenio prirodom. Nije ništa strašno, jer je to rutinska operacija i bolje se osećam, ali moram da povedem računa o ishrani – počeo je on, a potom je nastavio rečima:

- Obrni i okreni, rijaliti bez Maje ne može. Maja i Janjuš su obeležili rijaliti. Oni se svi spolja dogovaraju po kafićima ko će sa kim biti, a ranije je to bilo spontano. Janjuš se tada razveo zbog Maje i to je tada bio veliki šok. Treba da se druže, provode popodne u šali, ali ništa osim toga.

Onda, međutim, prilično se šokirao pošto je čuo "da je došlo do poljupca Maje i Asmina". Kako je prokomentarisao - i bolje što to nije ispratio.

- ...To nije njena interesna sfera. Od tog posla nema ništa, njegova adresa je totalno druga. Maja je tamo glavna karika, lepa, uspešna i samostalna devojka i svi se lože na nju, a momci su joj do sada uglavnom bili kreteni, ima par izuzetaka, ali ostali su od zla oca i još gore majke - prokomentarisao je onda Taki, te otkrio razlog zašto je Maja morala da napusti Belu kuću "Zadruge 9 - Elite".

- Maja izlazi na sud, jer je Sita (Ahmić) tužila Maju u prošloj sezoni i imamo devet tužbi od nje, a od toga osam tužbi je zbog Stanije i Alibabe, jer je Maja branila Staniju. Stanija sada uživa u Americi, ona neće da se oglašava i uživa u životu; oni nisu njen nivo, a Maja nikoga nije tužila – poručio je, pa osuo paljbu po Aneli.

- Ona je Majin fan i sve što su oni rekli u "Eliti", to se sada prepričava. Od kofera, paljenja automobila, da li je bio Asmin sa Sitom, baka sa lavovima na kapiji i sve najstrašnije stvari, mi smo čuli od njih. Nije mi svejedno kad kaže mom detetu da će završiti u crnom džaku. Dnevno dobijam preko sto pretnji, ali mi smo zaštićena zemlja. Ne plašim se za sebe, a Maja je gora od mene, ona se tek ne plaši. Maja je ipak osam godina tamo i ona je kraljica rijalitija, svaki dinar je legalno zaradila, nije ona koferuša koja je kopira i koja je gledala godinama. Maja je u "Dnevniku" potpisivala ugovor lično sa Željkom Mitrovićem. Dva puta je izašla bez dinara, koliko se da u rijalitiju. Uvek je sređena i doterana. Sada se vratila dva dana nakon operacije, jer ona mora sve to da isprati i ne treba da gubi honorare, jer ona nije tamo za male pare. Sve tamo je beton liga za nju i ona nema konkurenciju, ona kad ustane svi moraju da ćute, ali iako je tako, što se mene tiče, mislim da je dosta rijalitija, jer imam neki unutrašnji nemir i nedostaje mi, mnogo se brinem oko svega - otvorio je bio dušu on.

Potom, otkrio je kako će svi učesnici "Elite" ostati šokirani kada Marinkovićevoj pristigne poklon od Dobrojevićeve.

"Ona je institucija!"

- Kada bude bio Majin rođendan, nadam se da će Stanija da pošalje neku tortu za nju, jer Maja se stvarno bori za Staniju i nikada nijednu ružnu reč nije rekla za nju. Svi je pljuju, ali Maja nikada. Niko neće lepo reagovati na taj poklon, jer niko ne voli Staniju, a ona je ipak institucija. Maja nju nikada nije izdala – osmehnuo se Taki, pa se osvrnuo na napise da je "Maja više puta prekidala trudniću".

Njega je to i te kako bilo iznerviralo, ali i Majinu majku.

"Dete je uvek dar od Boga..."

- Ona će se zbog svega i pozabaviti time, jer Maja je imala jedan prekid trudnoće, znate svi šta se izdešavalo u "Eliti", a ja tada ni za to nisam znao. Mami je rekla, a tada joj je pomogla jedna žena sa televizije i mnogo mi je žao zbog toga, jer i da je rodila dete, bio bih jako srećan, ne bih sada šetao psa Lea, nego svoje unuče. Dete je uvek dar od Boga. Tada sam dva dana bio van sebe, nije ni njoj bilo lako, a unučića će biti, nadam se – zaključio je Marinković.

