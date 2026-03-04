Slušaj vest

Kristijan Golubović govorio je o aktuelnim temama u Beloj kući, a najviše se osvrnuo na Minu Vrbaški, s kojom, podsetimo, nije u dobrim odnosima, otkako je, kako je istakao ranije, pokušala da se umeša u njegov brak.

- Ja ne bih da komentarišem iskreno Minu jer bi ispalo da joj se svetim kad je podržala Kristinu i mešala se u naš brak. Ja sam u dužnosti da komentarišem ovo, ali ona nikad u vezi nije bila iskrena. Čim vidite da Mina cepa usnu i da spava za stolom, to je gotova. Ona uvek ima potrebu da u partnerskim odnosima uradi nešto što je neoprostivo i kada si u novoj vezi onda nestaje sve staro - rekao je Kristijan, pa dodao:

- Ona ima jako kvarnu crtu, ali nije loš čovek. Ja nisam voleo da ona ulazi u moju kuću i dodiruje moju decu jer prosto ne znam da li je medicinski čista. Poštujem je, ali dalje od moje kuće - rekao je Kristijan.

"Skidala se u brus i gaće..."

Kristijan je nedavno indirektno potkačio Minu Vrbaški, te istakao da se pred njim skidala u brus i gaće.

- Ima dosta zmija otrovnica. Ima spoljnih i direktnih uticaja. Ako vi dovedete nekoga kome se ne javljate na telefon, uz opaske: "Jao vidi, ova je dosadna, zove me po dvadeset puta i to na video-poziv". Mislite sve najgore o njoj, a negde na poslu, ili u gradu, i kada vam uđe u kuću onda slušate njene savete. Radi se o devojci koja nema porodicu, nema decu, koja je pokazala sve najgore u životu, čak i na nekim putevima oprostima greha i svega je pokazala da su pijanstvo, droga i neke druge abdnormalne stvari njen prioritet u životu. Kada takva devojka dođe u moju kuću, skine se u korset neki, brus ili gaće... Meni dođe da povraćam. Kristinin nivo nisu više te osobe, Kristinino gnezdo je porodica - rekao je Golubović za "Blic" jasno aludirajući na Minu Vrbaški.